Олег Лукин: «Это было вынужденное и необходимое решение»

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Челябинской области — о спецоперации России на Украине

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Челябинской области Олег Лукин записал видеообращение, в котором сказал, что спецоперация, которую Россия проводит на Украине, — это вынужденное и необходимое решение возникшей ситуации. Также он добавил, что полностью доверяет президенту, который принял это непростое решение.

— Любая спецоперация — это, на мой взгляд, безвыходная ситуация, когда нет другого решения для того, чтобы затянувшиеся вопросы решить в настоящее время. С моей стороны я могу сказать, что я полностью доверяю президенту Владимиру Владимировичу Путину, который наверняка принимал осознанно это непростое для него решение с пониманием всех возникающих сложностей, проблем. И я думаю, что никакого другого решения с его точки зрения просто нет для решения этой конфликтной ситуации.

Самое главное, что это не какие-то активные военные действия, направленные на уничтожение и захват какой-то территории. Это спецоперация для того, чтобы добиться конкретных решений. Это не касается мирного населения и основного населения Украины. Я думаю, что в конечном итоге цели, поставленные президентом, будут достигнуты с малыми потерями и, самое главное, с достигнутым результатом.