Николай Антипин: присоединение Крыма в XVIII веке поставило точку в истории Золотой Орды

Челябинский историк рассуждает о политическом и метафизическом смысле случившегося 240 лет назад захвата Россией Крымского ханства

19 (8 по старому стилю) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении к России Крыма, Тамани и Кубани. Вряд ли 240 лет назад звучали лозунги вроде «Крымнаш!», но вот значение этого события переоценить трудно. Заместитель директора Объединенного госархива Челябинской области Николай Антипин рассказал Первому областному информагентству о политической, экономической и даже сакральной роли Крыма в истории Российской империи.



«Мы все помним о таком явлении в российской истории, как Золотая Орда или монголо-татарское иго. Оно началось с нашествия в XIII веке. В 1380 году Куликовская битва ознаменовала становление Московского государства. Считается, что с игом покончили в 1480 году стоянием на Угре. Однако осколки Золотой Орды еще долго тревожили российские рубежи. Крымское ханство было последним таким осколком.

И вхождение Крымского полуострова в состав Российской империи в 1783 году ознаменовало окончательное решение „золотоордынского вопроса“, последствия которого все мы ощущаем до сих пор. В конце концов, второй по значимости государствообразующий народ в России — именно татары!

Присоединение Крыма стало геополитическим явлением мирового масштаба. Казалось бы, маленький полуостров, но он контролирует Черное море. А России для выхода на мировые рынки нужны были теплые моря — не Баренцево море и даже не Балтика! Крым стал опорой вектора развития Российской империи на юг, а кроме того — плацдармом для противостояния с Турцией, буфером между османами и южными рубежами России. Завоевание Крыма было, по сути, борьбой не с татарами, а именно с Османской Турцией, войны с которой шли несколько столетий.

И нельзя не упомянуть еще и о сакральном, метафизическом значении полуострова для России как христианской державы. Именно в крымском Херсонесе (Корсуни) в 988 году принял крещение великий князь Владимир. Можно сказать, что именно отсюда по Руси пошла христианская вера».