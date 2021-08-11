«Непрофессиональное поведение»: как педагогов травят за купальники и фотосессии

Журналист ИА «Первое областное» — о грани между моралью и маразмом

Учитель в уже укоренившемся, с еще не рассеявшимся флером «советскости» сознании ассоциируется с мудростью, сдержанностью и даже безупречностью. Малейшее отступление от этого идеала — фотосессия в купальнике в социальных сетях, глоток шампанского на празднике, невинная фривольная шутка — и репутация учителя рассыпается как соломенный домик от ветра, годы работы по призванию перечеркивается грозной чертой нахмуренных бровей коллег и «слишком правильных» мам.

Помните историю тренера по кикбоксингу центра для детей «Максимум» в Магнитогорске? Екатерину Конопенко уволили за фотосессию 20-летней (20-летней, Карл!) давности. В уже далеком 2000-м еще совсем молодая Екатерина участвовала в проекте «Эксперимент». На достаточно откровенных снимках девушка была запечатлена обнаженной. И только через 15 лет она пришла на работу тренером в центр.

А через три года ее лишили возможности заниматься любимым делом из-за этих фотографий. Точнее, по словам уже экс-педагога, снимки стали лишь поводом, чтобы выжить ее из коллектива. Тем не менее вот уже четыре года женщина пытается восстановить свое честное имя и даже обратилась в Европейский суд по правам человека. Есть большая вероятность, что там реабилитируют ее реноме и восстановят в должности. Вот только есть загвоздка: Россия — единственная страна Совета Европы, где законодательно с 2015 года установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. И даже если это дело Екатерина выиграет, то, вероятно, лишь «закроет гештальт» в своей голове. Благо женщина нашла себя в творчестве и успешно публикует стихи за границей.

Куда менее радужно сложилась профессиональная судьба учительницы барнаульской школы Татьяны Кувшинниковой. Женщина выложила на своей странице фотографию в закрытом купальнике и еще одну — в легком платье. Она участвовала в соревнованиях по зимнему плаванию и как раз показала ученикам достойный пример того, как нужно следить за своим здоровьем, закаляться и заниматься спортом.

Однако кто-то из родителей школьников переслал эти снимки в общий чат — и понеслось... Учителя обвинили в аморальном поведении, отметили, что «так и до педофилии недалеко», и переслали сообщения бурного негодования директору школы. С тех пор нормальная жизнь и работа для Татьяны Кувшинниковой закончились. На протяжении нескольких недель женщину буквально травил коллектив, выискивая законный повод уволить ее. Некоторые адекватные и трезво мыслящие родители все же вступились за учителя, сославшись на ее профессиональные качества, любовь к детям. Татьяна смогла задержаться в школе лишь на месяц. Оказавшись в тяжелых условиях труда и постоянных контрах с коллективом, она все же решила уволиться по собственному желанию. После этого женщина ушла работать в центр повышения квалификации педагогов — о призвании ей пришлось забыть.

Взгляните на эти снимки. Может, вы их видели и раньше — история прогремела на всю страну. Есть в этих снимках эротика, сексуальный подтекст? Фривольность? Я не наблюдаю.





Еще одной жертвой невероятного ханжества стала учитель истории из Омска Виктория Попова. Женщина участвовала в фотосессии в ретро-купальнике. Снимки оказались на странице группы агентства, где проходила съемка. Вполне милые кадры — учительницу пригласили в качестве модели plus size. На них женщина запечатлена в закрытом купальнике, на голове — кокетливая повязка. Стиль пин-ап Америки начала 50-х годов.

А уже через несколько дней женщину вызвали в кабинет директора школы и застыдили. Ей сказали, что из-за таких снимков страдает имидж учебного заведения, кодекс профессиональной этики педагогов.

Захотелось взглянуть на перечень запретов в этом кодексе. Ясно, что есть дресс-код для учителя. На время уроков. Но свободное время? Почему-то в социуме до сих пор отторгается идея «обычности» учителей. Обычного права на отдых, хобби, красоту. Может, придя на пляж, учителям нужно еще и оглядываться по сторонам, чтобы нечаянно не попасться на зоркие глаза строгих коллег и поборников морали? И ведь речь не идет о грубом обращении с детьми, растлении, буллинге. Сегодня руководство школы может избавиться от неугодного работника за некое аморфное понятие — «аморальное поведение». Только оно нигде не конкретизировано. Что все-таки можно делать? И на какие действия накладывают жесткое табу?





Наверное, каждое общеобразовательное учреждение может составить некий «Моральный кодекс педагога», в котором обстоятельно и детально изложит требования к освещению частной жизни учителей, в том числе и в социальных сетях. И тогда новый работник будет получать хотя бы выбор — соглашаться с этим уставом или искать другое место.

Я искренне не понимаю, как фотография учителя в купальнике может повлиять на мировоззрение школьника? Недавно гуляла со своим восьмилетним сыном и стала свидетелем его довольно-таки развязного, неприятного разговора с одноклассником. Сделала замечание. На что ребенок ответил мне: «Мам, ты еще не знаешь, какую ерунду мы говорим, когда родителей нет рядом». Он честный мальчик. А сколько «идеальных мамочек» даже и не догадываются, что вытворяют их маленькие «зайчики», «котики» и «солнышки» в стенах школы, на улице. Там впору испытать такой испанский стыд, что никакое откровенное бикини «Марь Ванны» в сравнение не годится.

Посмотрите видео из таганрогской школы. 13-летний мальчик издевается над учительницей, «шутя» намереваясь вступить с ней в половую связь (это корректная формулировка непристойного предложения) под сдавленные смешки своих одноклассников. Бедная женщина молчит, слушает грязь и даже не может дать отпор наглецу — ведь «мамин пирожочек» пожалуется родителям на «плохую училку», а дальше — педсовет и увольнение. Так кого здесь нужно защищать — неокрепшего юнца или затравленного учителя?

Так может, беспокойным родителям стоит посвятить свободное время не слежке за учителями, а своим детям? И показать им своим примером, что такое мораль, этика и уважение к частной жизни других людей.

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