«Не мужик я, что ли?» Врач о «немужских» причинах избежать прививки

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов рассуждает о том, что противниками вакцинации весьма часто движут надуманные поводы

Почему не привились?

Взрослый уже мужик краснеет, бледнеет: «Говорят, ваша вакцина влияет на эту... на репродуктивную функцию». И да, это самая распространенная причина, по которой здоровые мужчины боятся вакцинироваться. Нарушение в работе репродуктивной системы — одно из последствий коронавируса, а не вакцинации. Причиной сбоев может стать тяжелая форма воспалительной реакции (цитокиновый шторм), которая возникает в ответ на инфекцию.

Яичко состоит из семенных канальцев и интерстициальных клеток, которые играют ключевую роль в образовании спермы и гормональной регуляции. Созревающие сперматозоиды транспортируются по семенным канальцам в придаток яичка, где хранятся и дозревают, приобретают способность к движению и оплодотворению. По всей вероятности, именно на этом этапе вирус негативно воздействует на мужское здоровье и, как следствие, на фертильную функцию.

У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, наблюдались аномальные уровни половых гормонов (повышение лютеинизирующего гормона и снижение общего тестостерона), а также ухудшение качества спермы как во время болезни, так и после выздоровления.

Чтобы исключить возможные риски, после перенесенной коронавирусной инфекции рекомендую мужчинам пройти обследование: выполнить спермограмму и по результатам проконсультироваться у врача уролога-андролога.

Так что на репродуктивную функцию влияет не вакцинация, а скорее ее отсутствие. Потому что шанс заболеть значительно вырастает, ну а дальше — читаем сначала.