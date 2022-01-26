Наш закон собаке друг

Закон об ответственном обращении с животными излишне гуманен к братьям меньшим, считает журналист ИА «Первое областное»

За неделю в России от зубов бездомных собак погибли два ребенка — и это только случаи, вызвавшие широкий резонанс. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.



Дружба до комендантского часа

Сразу признаюсь: я не отношусь к зоозащитникам любой масти (особенно тем индивидам, которые в соцсетях и медиа давно заслужили определение «зоошиза»). Но и собаконенавистником не являюсь. Да я сам родился в год Собаки! И как минимум со второго класса меня и моих приятелей окружали псы. Те самые, беспризорные. Я хочу поговорить именно о них.

Я опрашивал ровесников. Никто не смог припомнить в 1980-х — первой половине 90-х годов проблем с бездомными собаками. Мы, дети, их обожали! Шарики и бобики, от мелочи и до явных бастардов сенбернара, самозахватом «прописывались» в подъездах советских пятиэтажек в военных городках, где прошло мое детство. Сопровождали школьников в школу и булочную. Мгновенно запоминали всех окрестных жителей, исправно работали «сигнализациями» и с благодарностью подметали все съестное, выделенное двуногими соседями. Но… может быть, их благоразумие объяснялось тем, что взрослые детскими сантиментами не страдали? Когда четвероногое народонаселение дворов и помоек вокруг войсковой части превышало некие пределы, вопрос решался быстро и радикально. Командир части давал детворе вечер, чтобы пометить ленточками «своих» собак. С раннего утра объявлялся комендантский час, женам и детям на улицу выходить до полудня не рекомендовалось. Чужим псам хватало надолго…

Много лет спустя я столкнулся с обратной стороной медали. В 2014 году пропала моя Карма. Поиски ничего не дали. Дворняга прекрасно понимала значение светофоров, за всю жизнь ее так и не догнал ни один зверь, но вот беда: она доверяла всем людям. А в те дни челябинский «северок» активно чистили от всего неуставного перед визитом Второго Лица страны на форум коммунальщиков. Эта рубрика называется «Мнения», и мое мнение вы, я думаю, поняли.

Собачьим кормом и картечью

Я к тому, что прекрасно понимаю поклонников мохнатой «милоты». И советскую систему борьбы с бездомными собаками вовсе не идеализирую. Хватало в ней и бардака, и откровенных живодеров. Но действующий сейчас закон — в части обращения именно с бездомными животными — считаю ущербным.

В «нулевые» я впервые услышал о том, что сейчас называется «ОССВ» — «отлов, стерилизация, содержание, выпуск». Как объяснял мне пожилой ветеринар, пусть на улицах доживают стерилизованные животные. А заодно не дают занять место у кормушки-помойки другим, пока еще полноценным, особям. Стерилизованные постепенно кончатся сами, способные размножаться при дефиците ресурсов особо не расплодятся.

Два момента в этих доводах, вроде бы разумных и гуманных в сравнении с тотальным-то отстрелом, смутили еще тогда. Во-первых, чтобы система заработала, надо одномоментно поймать и «почикать» как минимум большую часть беспризорного поголовья. Во-вторых, кто сказал, что лишившиеся определенных органов псы становятся менее прожорливыми и зубастыми?

Наступившая после принятия ФЗ-498 реальность подтверждает эти сомнения чуть ли не каждый месяц. Собак на улицах городов и сел становится всё больше. Сообщений об их агрессии — тоже.

И дело даже не в том, что региону, как и всей стране, не хватает инфраструктуры и специалистов для «мягкой» борьбы с собачьей угрозой. Власти в конце концов подкинут грантов зоозащитникам, построят недостающие приюты. Но с животной беспризорностью полумерами не справиться.

Год назад глава Усть-Катава Сергей Семков в интервью приводил пример: выделенных муниципалитету на отлов и прочие меры средств в 2020 году хватило на 33 собаки. По приблизительным (а кто их точно посчитает?) подсчетам, по улицам на начало года бегало порядка сотни псов. К концу года их число выросло минимум вдвое. К подрядчику у мэра претензий не было, тот выполнил свои обязанности. Просто никто почему-то не учел, что компенсировать 33 изъятых с улиц и стерилизованных (да пусть даже пропавших с концами!) собаки могут максимум десяток беременных сук. Кстати, сегодня у попавшей в приют собаки два законных выхода: на родную улицу или в дом к добрым людям. Но любители животных не плодятся с такой же скоростью, как собаки, у тех-то течка дважды в год. Да и пробовали вы приучить к домашним условиям взрослого двортерьера?

О том, что отлов, содержание, хирургия, чипирование и транспортировка бездомной шавки обходятся в сумму, сопоставимую со стоимостью путевки в детский оздоровительный лагерь (15—19 тысяч рублей в зависимости от района), говорить вообще не хочется. Да, сроки смены в ДОЛ и содержания пса в приюте тоже совпадают — три недели. Это собаки нам так дороги или дети так безразличны?

А содержание (то есть в том числе и кормежка) собак перед выпуском на волю — точно хорошая идея? Летом 2021 года в окрестностях озера Банное появились два осиротевших медвежонка. Зверенышей подкармливали все работники и гости знаменитого горнолыжного комплекса (ну это же не банальные дворняги, а мишки-мимимишки!). Одного в конце концов отловили и отправили в челябинский зоопарк. Напомню, директор учреждения Юрий Леончик доброхотов совсем не поблагодарил: любители косолапой природы, по его словам, просто приучили диких животных к тому, что у человека всегда можно без усилий добыть еду. Кормить маленького бурого детеныша наверняка прикольно и приятно. Только через год-полтора привыкший к халяве зверь от попрошайничества легко перейдет к грубому рэкету.

Уважаемые законодатели, вы уверены, что пес, изначально знакомый с человечьей породой, после трех недель на курорте тоже не захочет халявы навсегда — за счет прохожих на «его» улице?

Закон в нынешнем варианте больше похож на заигрывание с радикальной зоошизой, а не на реальное руководство по решению проблемы. И перекладывать вину за собачью агрессию с законотворческих плеч на шею местным чиновникам или даже на Генпрокуратуру — не выход. Ясно, что денег на тотальный отлов государство не выделит никогда. На пожизненное содержание псов в приютах — тоже.

Закон надо ужесточать, и не только в части ответственности людей. Да, стерилизованный и привитый молодняк можно и нужно стараться раздать по рукам, а желающих взять домой беспородного щенка можно и нужно учить обращаться с животными и информировать об ответственности, административной и уголовной. Что касается матерых мохнатых урок с ближайшей помойки, да еще уличенных в агрессии к человеку… Охотничий патрон или даже шприц-дротик всяко стоят дешевле трехнедельной «путевки» в зооприют. И, перефразируя известную поговорку, — собачьим кормом и картечью можно добиться большего, чем депутатским добрым словом.