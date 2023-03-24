Мучитель года: как детям противостоять унижению со стороны педагогов

Журналист ИА «Первое областное» о том, почему школьникам не стоит молчать о жестоких поступках учителей

Накануне топ региональных новостей взорвала новость о копейском учителе Даниле Плотникове, который попал под уголовную статью за унижение шестиклассника. В соцсетях разлетелась аудиозапись публичной порки мальчика: на ней слышно, как ребенок всхлипывает и просит прощения у педагога, но тот неумолимо заставляет ребенка извиняться на коленях. Затем педагог грозиться даже... помочиться на своего неравного оппонента. Мне пока непонятно, в чем провинился мальчишка, но есть убеждение, что на такое специфическое наказание учитель не имел никакого права.

Сам подследственный, как мне показалось, спокойно относится к своей внезапно нагрянувшей славе, но четко обозначать свою позицию отказался и объяснять, что предшествовало глумливой и даже садистской развязке, не стал.

Мама рассказывала мне, что в годы ее туманной юности учителя били нерадивых учеников, двоечников и хулиганов указками по голове и спине. И даже следы оставались. Но дети считали такую порку чуть ли не обыденностью и уж тем более никто не жаловался на поведение учителя родителям. От родителей тоже доставалось немало за малейшие шалости и провинности, а учитель был авторитетом, потому иные даже пикнуть боялись на уроке. Уверена, что молчание и покорность, страх рассказать правду не единожды аукнулись проблемами с противоположным полом, коллегами, собственными детьми.

В своем уже тоже далеком детстве я столкнулась со странным вниманием ко мне учительницы по ЛФК. Сегодня я, пожалуй, не узнаю ее на улице, если увижу. Помню, что она была высокой и все время норовила потрогать меня за мягкое место. Об этом я не рассказала родителям. Опять же из-за страха быть неправильно понятой, еще и виноватой остаться. Теперь я не посоветую ни одному ребенку молчать о насилии, издевательствах, травле. И мальчикам тоже. Им даже плакать можно — представляете? Теперь я готова умолять каждого родителя прислушиваться к своим детям и хоть чуть-чуть, хоть иногда наблюдать за их эмоциями в потоке бытовых забот.

Сегодняшним детям повезло больше. Противоречивые действия и слова педагога можно снять на камеру смартфона. Меня неприятно поразил случай в Пермском крае. Там классный руководитель, не стесняясь в выражениях, отчитывала ученика, опоздавшего на линейку по случаю Дня защитника Отечества. Учитель называла паренька «просто ноль», «ублюдок», «предатель». И после этих слов какое отношение начнет формироваться в юноше к женщинам? К образованию? К родине, наконец?

Безусловно, есть такие дети, и даже целые неуправляемые классы, которые издеваются над учителями, срывают уроки, хамят и пользуются своей безнаказанностью. И давайте признаемся, дети склонны ко лжи и манипуляциям. Порой строгий и эмоциональный выговор педагога — разумеется, без оскорблений и рукоприкладства — хитрый ребенок может выдать за издевательство и травлю, желая отомстить «злой училке».

Родителям не стоит бежать с попутным ветром в прокуратуру после любой жалобы деточки. Ведь совсем не трудно поговорить с учителем и родителями одноклассников ребенка. Если педагог действительно позволяет лишнее, то негодование, как правило, будет массовым.

Я уверена, что даже у самого уравновешенного, мудрого и доброго могут случаться конфликты с учениками. Но такой учитель всегда сохраняет лицо. А садистам и карателям в школе не место. И я даже не знаю, где им место с такими девиациями.