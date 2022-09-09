Можно ли было избежать трагедии на Аракульском Шихане?

Журналист ИА «Первое областное» о том, почему не стоит доверять детей чужим людям, даже учителям

Вчера в окрестностях Верхнего Уфалея случилась трагедия — со скалы на Аракульских Шиханах сорвалась 14-летняя девочка, на месте она скончалась от полученных травм. В Сети уже начались баталии — одни считают виноватой саму девочку, которая, вероятно, делала селфи у края пропасти (хотя эту версию опровергают очевидцы), другие ругают учителей, третьи — родителей. Мне же меньше всего хочется кого-то винить. Для меня важнее попытаться понять, как избежать подобных трагедий и кто несет ответственность за наших детей.

Сначала посмотрим на факты: на Аракульский Шихан отправились два класса кыштымской школы. 45 детей. И только два педагога. Согласно же регламенту Роспотребнадзора сопровождение организованных групп детей взрослыми обеспечивается из расчета один сопровождающий (педагог, воспитатель, родитель, тренер и др.) на 8—12 детей.

Думаю, даже двое очень уверенных и опытных походников-организаторов детского досуга не уследят за оравой подростков: не догонят, не поймают, хоть одного да упустят, потеряют. Мы знаем про случай на Шихане только потому, что там погиб ребенок. А сколько школьных походов заканчиваются травмами, отравлениями, переохлаждениями, укусами или банальной дракой между одноклассниками? У меня возникает вопрос к учителям — зачем вам такая ответственность? У меня возникает вопрос к родителям — откуда у вас такое слепое доверие?

Странно, что никого из родителей не смутило, что на потенциально опасную прогулку отправились 45 несовершеннолетних и только две учительницы. Хотя предложений организованных походов сейчас масса — с ведущим и замыкающим группу туристов гидами. И каждого ребенка сопровождает взрослый.

Кажется, когда мой сын был малышом-дошкольником, я никогда не спускала с него глаз. И при этом он дважды разбивал голову, обливался кипятком, получал в лоб качелями. Я просто не успевала вовремя отреагировать, все решали какие-то секунды. В горы мы тоже любим ходить. Я — ходить, а он — скакать, возомнивши себя бесстрашным сайгаком. Каждый такой поход добавляет мне седых волос. И это только один бедовый ребенок.

А какой же нужно обладать внимательностью и, наверное, выдержкой, чтобы уследить за толпой неуправляемых подростков? Если даже себе, родителю, не всегда доверяешь и живешь в состоянии фоновой легкой тревоги за свое чадо. Да, невозможно все предугадать и беда может случиться даже в самом, казалось бы, безопасном месте. Два педагога на 45 восьмиклассников — непозволительно мало. Не лучше ли было сводить школьников в парк и минимизировать риск трагедии, если по каким-то причинам некому было помочь учителям?