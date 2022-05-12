Мне не стыдно быть русским

Пока Российская армия демилитаризует Украину, у нее в тылу — в наших соцсетях — идет информационная война против каждого гражданина России

С конца зимы у нас разваливаются семьи. Ссорятся родные, близкие люди. Скандалы возникают из-за событий на Украине, которые принято называть специальной военной операцией. В Интернете, в новостях, блогах, чатах между тем идет информационная война. Ее цель — наши с вами нервы.



В последние три месяца уровень агрессии всегда неспокойного Рунета зашкаливает. Ряд пользователей, чьи локации, как становится видно при внимательном изучении аккаунта, явно или неявно, но находятся за пределами России, убеждают нас в том, что мы должны стыдиться (именно так!) своего гражданства и своей национальности. Что наиболее «совестливым» из нас надлежит посыпать голову пеплом и как-нибудь побольнее нагадить тем парням, что сейчас находятся в зоне спецоперации. И их семьям. А уж отречься от президента — это просто обязательно.



Нам вешают на уши лапшу и лезут в душу грязными пальцами. Нас убеждают в причастности России к расправам над мирными жителями, в убийствах гражданского населения Харькова и Мариуполя. Заодно нас пытаются убедить в том, что с той стороны фронта — все белые и пушистые. А мы, граждане России, — мерзкие и гадкие упыри.



Самое страшное, что в это кое-кто верит. За тридцать лет, прошедших с развала СССР, мы крепко подзабыли, как работает массовая пропаганда. Или не вспомнили о том, что объектом пропагандистской машины может оказываться целое государство, то есть Россия. И теперь, когда «в этих ваших интернетах» резвятся офицеры украинских центров спецопераций (натасканные, кстати, специалистами с того края Атлантики), Россия вдруг оказывается беззащитна. Увы, кого-то из нас оказалось очень легко убедить в том, что мы — виноваты.



Две недели назад один мой знакомый, пожилой интеллигентный дядька, слег с гипертоническим кризом. Потом родственник, кадровый офицер, вдрызг рассорился со своим школьным учителем. Потом тоже было много плохого с хорошими в общем-то людьми. Просто они не смогли, не сумели защититься от этого вала гадостей в соцсетях и новостях.



Поймите меня правильно, читатели. Я четверть века пишу тексты. Убеждать других людей — часть моего ремесла. Но то, что происходит в западных СМИ и льется на нас через соцсети, не имеет прямого отношения к журналистике. Прежде всего потому, что настоящая журналистика работает с фактами. В основе информационной кампании, которая развернута против России, — манипуляции с фактами. Скажу больше: вас и не пытаются убедить в истинности каких-то фактов. Вам просто плюют в душу. Мотают нервы. Вас доводят до истерики, заставляют становиться переносчиками информационной заразы. Когда вы выплеснете свой негатив на близкого человека — по ту сторону информационного фронта удовлетворенно вздохнет кто-нибудь щирый из Центра специальных психологических операций.



Мы живем в эпоху информационной цивилизации, информация — это тоже продукт и оружие. Если вы не в состоянии ее фильтровать, если чувствуете, что вал статей, комментариев и просто истеричных воплей доводит вас до ручки, портит настроение и аппетит — лучше не заходите в интернет и не включайте телевизор. Сходите погулять. Позвоните родителям или одноклассникам. Помогите тем, кто нуждается в вашей помощи. Да просто пожарьте шашлыки или протрите пыль с подоконников. Сделайте что-то умиротворяющее.



Поверьте, ваши нервы, ваш позитив — это тоже ресурс. Сейчас за него идет невидимый бой. Не поддавайтесь тем, кто убеждает вас: вы гады. На самом деле, вы — лучшие. Вы нужны себе, семьям, друзьям, близким, стране. Помните об этом.

