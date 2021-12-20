Михаил Юрин: обязательная эвакуация или игра с риском для жизни

Бывший сотрудник МЧС Михаил Юрин оценил закон о принудительной эвакуации, вызвавший в Сети споры и обвинения в адрес власти

Государственная дума приняла поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Теперь в случае ЧС или просто ее угрозы местные власти имеют право объявить эвакуацию — и жители обязаны подчиниться и покинуть свои дома. Что это значит для обывателя в теории и на практике — мнение отставного сотрудника МЧС.



Скажу честно, ничего выдающегося в принятых поправках нет. Впечатление, что государство и граждане играют в игру «кто снимет с себя больше ответственности». И обе стороны преуспевают. Государство — в части новых законов, граждане — в части их игнорирования.



Несомненно, положительный момент принятого документа в том, что решение о начале эвакуации теперь могут принимать на местах комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующего уровня.



В обязанности гражданам вменено «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Это значит, что если на территории, где вы находитесь, объявлено о начале эвакуации, вы обязаны эту территорию покинуть. Нарушение этого требования влечет предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей. Получается странная ситуация. Случилась ЧС. Не эвакуировался? Получи штраф!



Какую роль при этом будут играть органы власти, не сказано. Не стоит забывать и о гражданских, которые к эвакуации относятся скептически, так как российское законодательство до сих пор не ставит четкого приоритета спасения жизни над сохранением имущества.



По опыту работы в МЧС могу сказать: люди крайне неохотно оставляют свое имущество. Даже если оно хорошо охраняется. На то есть ряд причин:



— боязнь утраты имущества;



— недоверие к органам внутренних дел, которые это имущество должны в отсутствие хозяев охранять;



— неподготовленность (банально нет «тревожного чемоданчика» с вещами, которые требуются для эвакуации);



— отсутствие страха за свою жизнь и недооценка ситуации.



Не буду подробно останавливаться на очевидной теме страхования имущества. Скажу про недооценку рисков. Только человек, столкнувшийся с опасностью лицом к лицу, склонен оценивать ее реально. Правда, при условии, что он останется жив.



Учебные пожарные тревоги картины не меняют. О них предупреждают заранее, и от этого пренебрежение к процессу «спасения» только растет.



Реальный пример. Несколько лет назад пожарные Челябинска проводили учебную эвакуацию из одной из высоток города. Для чистоты эксперимента была уведомлена только управляющая компания. Результат оказался более чем печальным: из подъезда с двумя сотнями квартир на свежий воздух добровольно вышли не больше пятидесяти человек. При этом в подъезде в этот момент вовсю работала звуковая система оповещения.



Особенно показателен был пример молодой мамаши, которая открыла дверь, выслушала слова пожарного о немедленной эвакуации и переспросила: «А детей выводить обязательно?»



Другими словами, культура безопасности упала настолько, что уже совсем ничего не страшно.



Между тем в Сети уже предложили рассматривать режим повышенной готовности из-за пандемии как экстренное предупреждение о ЧС и повод эвакуироваться из страны. Хайп? Конечно! Мол, раз закон обязывает эвакуироваться с территории, находящейся под угрозой ЧС, а таковой из-за режима повышенной готовности является вся страна, то, выходит, #поравалить.

Уточню, «эвакуационные» поправки внесены в закон, касающийся ЧС техногенных или природных. Коронавирус, насколько мне известно, к этим категориям не относится.



А можно еще подискутировать по поводу летней ситуации с лесными пожарами в нашем регионе. Мол, эвакуируйся из Карталинского района все население — и сгорели бы не только Джабык с Запасным, а сразу несколько поселков, ведь их отстаивали от огня не пожарные, а сами самоотверженные жители! И вновь вопрос приоритетов: пожитки или жизнь? Лучше всего, на мой взгляд, на него ответят родственники того мужчины, который остался защитить свое имущество и погиб.



Вывод прост: к ЧС нужно быть готовым заранее. Нет возможности установить в жилье дорогостоящие противопожарные системы, купи и установи автономный пожарный извещатель (цена вопроса — от 200 рублей), приобрети огнетушитель (от 500 рублей), собери «тревожный чемоданчик», изучи риски, характерные для твоего места обитания, выучи правила спасения и тренируйся, как будешь действовать.



Надеюсь, ничего из этого не пригодится ни вам, ни вашим близким.