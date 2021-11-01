Хэллоуин: нечисть с человеческим лицом

Журналист Первого областного информагентства — о том, почему не стоит в конце октября бояться упырей и чертей на улицах российских городов

Каждый год служители официальных российских конфессий, поборники нравственности и ревнители патриотизма в канун католического Дня всех святых обрушиваются с критикой на празднующую Хэллоуин молодежь. Аргументы не меняются: праздник в основном называют неправославным, противным русскому духу. В последние годы также озвучиваются опасения, что веселая нечисть на улицах может перевернуть в неокрепших детских мозгах представления о добре и зле. Стоит ли бояться ряженых и их воздействия на общество — мнение корреспондента Первого областного информагентства.



31 октября свеженькую набережную Миасса в Челябинске заполнили бесы, зомби и прочие странные личности с искусственными синяками под глазами. К чести гуляющих тут же пенсионеров, мало кто из них крестился и уж совсем никто не пробовал отмахиваться осиновыми кольями и отбрызгиваться святой водой. Хотя некоторые все же вздрагивали.

Признаюсь честно: в начале нулевых я и сам приобщился к ряженому действу. Мы с молодой супругой торопливо разрисовывали друг другу лица на лестничной площадке под дверью квартиры знакомого, намереваясь устроить тому сюрприз. Сюрприз устроила нам бдительная соседка, без объявления войны вызвавшая участкового. Экзорцизмы пожилого капитана оказались высшей пробы...

Потом, уже в 2009 году, к теме Хэллоуина обращалась редакция одного СМИ, где тогда трудился автор этого текста. Под конец объявленного локальным Хэллоуином трудового дня в редакцию явились дать комментарии по какой-то забытой ситуации два чиновника средней руки. Перед кабинетом главреда их нечаянно встретили монстр Франкенштейна, привидение и Синяя Борода со «светильником Джека» (то есть тыквой со свечкой) наперевес. Чиновники выразились испуганно и нецензурно. Бороду в тот же вечер пришлось сбрить: естественный цвет к ней возвращаться отказался, а за шампанским и хлебом для бутериков знаменитого женоубийцу в магазин почему-то не пускали...





Я не одобряю и не порицаю картину, которую мы все видим в последний день октября вот уже лет двадцать подряд. Хотя, конечно, то, как происходит празднование Дня всех святых в России, не имеет ничего общего с первоначальным смыслом этого праздника.

Корни Хэллоуина (шотландское сокращение от староанглийского All-Hallows-Even, День всех святых) — языческие. Жили-были древние кельты, в конце своего сельскохозяйственного цикла, убрав урожай, праздновали наступление зимы и считали, что в этот день легче всего вызвать из загробного мира дух усопшего прадедушки и пообщаться с ним. Вдруг поможет советом или изречет некоторое пророчество... Потом Европа как-то вдруг стала христианской. И во избежание споров по поводу праздника церковные иерархи объединили языческий Саммайн с христианским Днем всех святых. Праздник стал христианским, но с невыветриваемым языческим душком.

Не правда ли, история сильно напоминает несколько славянских исконно-посконных праздников? Русалочий день у нас тоже трансформировался в Троицын. Гадать на суженых-ряженых девушки в Святки не перестали. Языческое знамя твердо держит разве что Масленица, но и ее, втихомолку осуждая, Русская православная церковь приклеивает к Сыропустной седмице.

Все равно чувствуется, что у религиозных деятелей, как говорится, «осадочек остался». Хэллоуин с его страшными масками, Масленица с сжиганием чучела Зимы, да даже недавно пришедший из Индии фестиваль Холи у православной церкви, ислама и даже буддистов, обосновавшихся во глубине сибирских руд, вызывают отчетливое раздражение.

Как по мне — зря. 90 процентов участников этих праздников о религии думают в самую последнюю очередь. И День всех святых, и индийский фестиваль красок (во времена Махабхараты действительно посвященный противостоянию бога Вишну с демоницей Холики, отсюда и обычай мазать лица краской, изначально — пеплом сожженного чудища) — давно уже насквозь светские мероприятия. Сейчас это просто повод весело провести время с друзьями и немножко пощекотать нервы — себе и безвинным прохожим. Кстати, еще в 1990-х на лишь недавно (на тот момент) ставшей «нэзалэжной» Украине хозяевам хаты, где в ночь перед Рождеством поскупились на угощение для колядующих, могли и навозу на двор накидать, и калитку снять с петель и на крышу закинуть (сам свидетель). Абсолютно не задумываясь о сакральном значении колядок, что христианских, что языческих. Так что если тут и надо вздыхать, то о том, почему заморский Хэллоуин в России более популярен, чем те самые, повсеместно нынче забытые колядки и рождественские гадания. Но это уже не к церкви, а, пожалуй, к системе просвещения.

Еще один аргумент против веселящейся в российских городах нечисти — про тех самых детей, у которых понятия добра и зла поменяются местами (в России, видимо, такая традиция: как надо что-то запретить, так вспоминают о детях). Мол, вампир, зомби и вервольф должны в детских глазах оставаться традиционно клыкастыми, плотоядными и отвратительными. Короче говоря, отрицательные персонажи становиться хорошими не имеют права.

Странно, как на мой вкус. Возможно, для кого-то это станет открытием, но дети — не идиоты, черное от белого отличают прекрасно. И веселая ведьмочка 31 октября или улыбчивая художница, которая в теплый майский денек нарисует поверх детской рожицы кошачью мордашку, никаких духовных скреп не расшатают и настоящее зло не обелят. Уж всяко селфиться с друзьями в костюмах бабок-ежек — более морально, чем выкладывать в «ТикТок» «видосики» с собственной утратившей рассудок бабушкой. Или фоткаться с голой ж... афедроном на фоне Исаакия или какого другого памятника.

Терпимее надо быть, господа борцы с нечистью. Слово «толерантность» для серьезной части россиян давно стало ругательным, но октябрьские карнавальные дракулята, несмотря на свою вопиющую непатриотичность, вреда никому еще не причинили. В отличие от многих и многих настоящих врагов (морали, России, рода человеческого и пр. — нужное подчеркнуть). Вот только этих врагов называть упырями почему-то считается неприличным.