Помогут ли карбоновые фермы предупредить негативное влияние углеводорода на климат?

Заведующий кафедрой экологии и химической технологии ЮУрГУ, профессор Вячеслав Авдин — об изменении климата, парниковом эффекте и готовности челябинского бизнеса к снижению углеродного следа

К 2022 году Евросоюз планирует ввести углеродный налог для импортных товаров, производство которых сопровождается выбросом парниковых газов. Это заметно снизит конкурентоспособность некоторых российских товаров в Европе: в первую очередь продукции металлургии, химической промышленности, а также природного газа и нефти.

В связи с этим тема снижения парниковых выбросов (декарбонизации) в России получила иное звучание. В регионах уже стартовало создание карбоновых ферм. Одна из первых таких площадок появилась в Тюменской области, инвестпроект по созданию карбоновых ферм разработан и в Челябинской области: первые объекты планируется внедрить в Сосновском и Верхнеуральском районах с привлечением частных инвесторов. Своим мнением на тему декарбонизации поделился профессор Вячеслав Авдин:

— Сегодня мы много слышим про карбоновые полигоны. По сути, это выделенные участки природных территорий, в которых созданы условия для исследования процессов круговорота углерода и его влияния на климат. Зачем они нужны? Процессы глобального потепления приводят не только к росту глобальной температуры, но и к нестабильности климата: резким скачкам температуры, отклонению в ту и иную сторону погодных условий от климатической нормы, появлению тайфунов, торнадо, смерчей и других явлений там, где их никогда не было. Поэтому сегодня мы из года в год наблюдаем засухи, гибели урожая и рост угрозы продовольственной безопасности.

В последние годы нестабильность климата во всем мире выросла, поэтому правительства многих стран этим озаботились и обратились к ученым за разъяснениями причин, прогнозом развития ситуации и возможными мерами противодействия. Дать ответы научное сообщество может, только опираясь на экспериментальные исследования, для проведения которых нужны карбоновые полигоны. Как известно, «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». В последнее время гром гремит все отчетливей.

Вопросы изменения климата гораздо сложней, чем кажутся на первый взгляд. Распространенная точка зрения — выбросы углекислого газа усиливают парниковый эффект, и это приводит к разогреву атмосферы — не учитывает реальную картину изменения климата, которая наблюдалась задолго до бурного развития промышленности и резкого роста выбросов СО2. Не учитывается, что колебания климата, равные тем, которые происходят в последние сотни лет, наблюдались на протяжении многих тысячелетий истории человечества. Отсюда появляются такие спекулятивные явления, как Грета Тунберг и клюшка Манна.

Клюшка Манна — это усреднение колебаний климата за последние несколько тысяч лет, полученных по палеоданным. Однако усреднение сделано неравномерно, откуда и возникла «клюшка» — якобы в течение тысяч лет климат был более-менее стабилен, а последние 150 лет наблюдается резкий рост температуры.

Грета Тунберг — шведская экоактивистка, которая вместо учебы в школе пыталась доказать правительству Швеции и других стран, что «черное» — это «черное», а «белое» — «белое». Она получила известность, заработала награды и премии, но фактически ее деятельность ни к чему существенному для экологии не привела. То есть явление Греты Тунберг — использование конъюнктурной экологической повестки для достижения политических целей. К сожалению, таких примеров очень много. Грета Тунберг — один из наиболее известных примеров.

Количество экспертов, одни из которых говорят о «несомненном влиянии», а другие о «ничтожном воздействии» на климат антропогенных выбросов углекислого газа, давно перевалило за несколько тысяч. Это говорит о том, что очевидного и доказательного вывода нет.

Найти ответы на вопросы о влиянии углекислого газа на климат, о процессах поглощения его растениями и выделения после их отмирания, о связи этих процессов с глобальными и локальными изменениями климата можно только в результате систематических исследований. Для этих исследований создаются карбоновые полигоны. На них будут проверяться агрохимические технологии, технологии определения и учета движения парниковых газов и их влияние на климат. Провести подобные исследования на естественных карбоновых полигонах — лесах, лугах, полях и прочих биосистемах — невозможно, так как природные «полигоны» слишком разнородны, а потому многофакторны. А в искусственных условиях можно создать однородную среду, найти экспериментальные зависимости движения углерода от различных факторов, разработать математическую модель, верифицировать ее, а затем уже уточнять для крупных природных ландшафтов. Создание подобных полигонов, я думаю, существенно продвинет научные исследования в области экологии.

Сегодня наибольшее антропогенное влияние вносит крупный бизнес — это масштабные производства металлов, удобрений, полимеров. С одной стороны, инвесторы заинтересованы в развитии карбоновых площадок, так как такие исследования позволят понять реальную картину влияния выбросов на климат и определить меры противодействия. Конечно, наиболее грамотные и думающие представители крупного бизнеса будут вкладываться в данное направление, в том числе в Челябинской области.

С другой стороны, нужно понимать: все экологические мероприятия не дают быстрого эффекта и возврата инвестиций. Поэтому со стороны государства необходима понятная система стимулирования подобного рода вложений.