Как я 10 дней без мяса жила

Не оголодает ли мясоед на вегетарианской пище. Проверено на себе (и взрослой дочери)

Сегодня, 1 ноября, отмечается День вегана, который завершает так называемый месяц вегетарианской осознанности, стартовавший 1 октября, во Всемирный день вегетарианства. И так совпало, что журналист ИА «Первое областное», ваша покорная слуга, именно в это время приобщилась к этой практике, отправившись в отпуске в тематический тур. Пробежалась по верхам (или даже по вершкам-корешкам, если мы о еде), но некоторые выводы для себя сделала. Предлагаю их вам. Бонус — рецепт умопомрачительной вегетарианской ухи.

Наш (мы ездили с 19-летней дочкой) йога-тур проходил в Абхазии, при покупке менеджеры отдельно предупреждают: никакого алкоголя, питание на территории проживания — строго вегетарианское, зато трехразовое, от сертифицированных поваров и т. д. И многие знакомые перед поездкой высказывали сомнения, а уверены ли мы, мясоеды, в выбранном пути. Да еще в Стране Души, где мясо, вино и хачапур по-аджарски (лодочка) — это фактически национальные бренды. «Стоит ли вообще тогда ехать в Абхазию?» — спросила одна подруга. «Не боитесь оголодать?» — озаботилась другая...

Сразу скажу: голодать не пришлось ни секунды. Даже наоборот, я все время пыталась выполнить наставление инструктора и встать из-за стола «с легким чувством голода», но за десять дней тура мне это ни разу не удалось.

Пожалуй, по-настоящему проголодаться удавалось только к завтраку, к 9 утра. Это при том, что в шесть утра я бежала на море, потом в семь начиналась зарядка — еще час-полтора, и, наконец, в девять нас ждал завтрак. Вот пример одного из них: фруктовый смузи с льняным семенем, какая-нибудь каша (мамалыга например), салат (морковно-яблочный или свекольный), оладьи или — боже мой, никогда не забуду, так это было вкусно! — пирожное брауни (разумеется, без яиц) и чай со специями или компоты (а в них обязательно — имбирь).

На всем этом топливе мы ехали до обеда — в 13 часов. Тут царствовали супы: меня особо впечатлили борщ с фасолью и тот, что я сначала приняла за щи со щавелем, но на зубок оказалось, это суп с водорослями вакаме — вегетарианская уха. Ну, как минимум необычно.

Ужинали в шесть вечера. Снова салаты, хумус, картофель, запеченный с розмарином, или отварной рис с водорослями и кукурузой — а-ля ризотто, или баклажаны, запеченные с помидором под майонезом из семечек подсолнечника... Сладкоежки могли взять трюфель из нута или «рафаэлки». И все время фрукты — дыни, арбузы, хурма, сливы... Правда, для них места в желудке почти не оставалось. Но мы старались...

Старались так, что некоторые (не будем показывать пальцем) поправились на пару кило, хотя все время плавали в море и пытались погрузиться в йогу (да я лучше на силовую тренировку три раза схожу! Но это тема отдельного разговора).

Вернувшись домой, дочь предложила попробовать: а сколько мы продержимся на вегетарианской еде? Да легко, как оказалось! Из сложностей — блендер с утра громко шумит, но это уже проблема соседей, а наш бананово-яблочно-сельдереевый смузи с семенами льна (их надо замочить с вечера) прост и просто восхитителен.

В общем, в моих глазах вегетарианская еда — это сытно, вкусно, достаточно несложно в приготовлении и, как ни крути, экологично. Так что, почему бы и нет. Единственное важное предупреждение : не вступайте на эту дорожку, не посоветовавшись с врачом. Вегетарианская диета противопоказана беременным и кормящим мамочкам, детям, людям, чья работа связана с тяжелым физическим трудом или в холодном климате на открытом воздухе.

Обещанный бонус — рецепт вегетарианской ухи от нашего повара из тура (и, по моему скромному мнению, волшебника) Павла:

Ингредиенты (на одну порцию): вода или овощной бульон (220 г), сыр адыгейский (15 г), вакаме/нори (2 г), пшено (2 г), картофель (50 г), лук (15 г), морковь (15 г), укроп (2 г), лук зеленый (2 г), масло растительное (10 г), соль, перец черный молотый, куркума, кориандр — по вкусу, лавровый лист.

Овощной бульон: в кастрюлю с водой заложить цельный кориандр (на 10 порций — 1 ст. л.), перец черный горошком — 1 ч. л., стебли зелени, обрезки овощей, варить 20 минут, процедить через сито.

Вакаме заранее замочить в теплой воде. Морковь порезать кубиком, пассеровать. Картофель порезать кубиком, закинуть в кастрюлю с бульоном, туда же пшено и лук, нарезанный кубиком. Несколько минут прогреть на сухой сковороде куркуму и молотый кориандр (на среднем огне). Как сварится картофель, закинуть морковь, варить 5 минут. Затем добавить порезанный адыгейский сыр, специи, соль. В конце добавить вакаме, зеленый лук, укроп и выключить. Если добавить сахар на кончике ложки — это освежит и усилит вкус ухи.