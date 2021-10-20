Как «Роскосмос» Тома Круза «пересильдил»

Журналист Первого областного информагентства — о подмене науки и искусства пропагандой в астрономических масштабах

17 октября повестка российских СМИ, особенно Первого канала, была забита одним информповодом: после 12 дней на орбите на Землю вернулся первый в мировой истории киноэкипаж — то есть режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, снимавшие на МКС эпизоды для фильма с рабочим названием «Вызов». Восторженные крики повторять не буду, задамся вопросом: а не ударит ли «Вызов» по своему главному помощнику и организатору — «Роскосмосу»?



Сразу уточню: я не намерен как-то принижать мужество и другие качества Клима Алексеевича и Юлии Сергеевны, равно как и их дублеров, Алексея Дудина и Алены Мордовиной. Люди искусства — они такие, благородное безумие у них в крови. Я даже заранее, не дожидаясь премьеры «Вызова» (или как его назовут в прокате), соглашусь, что артисты выкладывались по полной и на орбите, и в процессе подготовки. Хотя первыми артистами в Звездном городке Клим и Юлия не были: еще в 1999—2000 здесь проходил подготовку для съемок в космосе актер Владимир Стеклов.

Тогда кинокосмический полет не реализовался из-за разбежавшихся спонсоров, а сегодня скромный профессиональный подвиг киношников — причина серьезных неприятностей для космической программы России. Лишних кораблей у нас нет, то есть для съемочной группы продюсеры «отжали» себе «Союз» за номером 19. Из-за съемок на Земле остались два профессиональных космонавта — Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин. Бабкин, разменявший шестой десяток, остался, по-видимому, навсегда, несмотря на годы подготовки. На лишние полгода застряли на орбите Петр Дубров и Марк Томас Ванде Хей, которые крутятся над шариком с апреля 2021 года. Это не говоря о том, что в выхлопе ракеты-носителя сгорели два миллиарда рублей (эта сумма чаще всего фигурирует в цитатах комментирующих проект «Вызов» экспертов, хотя встречаются и разговоры о 8 миллиардах). Сколько экспериментов, плановых работ и прочих составляющих орбитальных будней останутся невыполненными — широкая общественность вряд ли узнает.





Что дело освоения космоса получило взамен? Чаще всего упоминается уникальный опыт командира доставившего киношников на орбиту Антона Шкаплерова: он впервые в истории отечественной пилотируемой космонавтики управлял «Союзом» в одиночку. Подвиг, безусловно. Но если такой опыт реально был необходим, его можно было бы провести все же с полноценным экипажем! Заодно и жизнями двух гражданских не пришлось бы рисковать.

О мутной истории с увольнением и срочным восстановлением на работе последнего в руководстве «Роскосмоса» настоящего космонавта, Сергея Крикалева, возражавшего против запуска на орбиту съемочной группы, рассуждать не буду: темна вода в облацех, но, в общем, еще до старта «Союза МС-19» определенные репутационные издержки «Роскосмос» понес.





Как известно, героизм одних — это следствие разгильдяйства других. А в случае «Вызова» имело место даже не разгильдяйство: причиной возникновения кинокосмического проекта стали кинокосмические понты, которые, как известно, сильно дороже денег. Потому что даже в России фильмы о космосе вполне себе снимаются в павильонах или на зеленом экране. Не поверите — еще в 1935 году «Мосфильм» выпустил немую ленту «Космический рейс» о полете на Луну. И «Время первых» четыре года назад получилось — в техническом плане — вполне себе качественным. Словом, острой необходимости продвинуть искусство за пределы атмосферы не было.

Зато было острое желание обогнать и утереть нос заклятым американским друзьям, которые полтора года назад объявили, что запустят в космос для съемок фильма аж целого Тома Круза. Американцы, правда, уже в начале 2021 года признали, что миссия невыполнима... Но доводы о необходимости «пересильдить» ихнего Круза, продвинуть космический туризм и поднять престиж космонавтики в глазах молодого поколения были уже изложены руководителем Первого канала Константином Эрнстом и руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным в письме на имя президента. Владимир Путин задумку одобрил.

Дмитрий Рогозин особо и не скрывал своих планов коммерциализировать полеты. Другое дело, что на счету российских космонавтов всего семь туристов за последние 20 лет, а у американцев только минувшим летом слетали сразу два миллиардера, да каждый еще и в компании: основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и самый богатый человек мира, основатель компании Amazon Джефф Безос. И можно сколько угодно утешать себя тем, что клятые капиталисты летали-то чуть ли не понарошку: едва высунули нос за пределы атмосферы — и тут же вернулись. Обидно, ведь «Роскосмос» тоже формально — частная структура!

PR-кампания вышла мощная. Не очень ясно, правда, где «Роскосмос» возьмет новые «Союзы», если жаждущие космических ощущений туристы таки выстроятся за путевками.





Но, напомню, главной формальной целью всего «Вызова» были съемки шедевра, первого в истории мирового синематографа и прочая, и прочая. И автору уже приходилось слышать с телеэкранов о небывалой реалистичности будущей картины: ведь в ней будут, например, использованы настоящие кадры встречи Юлии Пересильд и Клима Шипенко на Земле. Ребят спасатели под руки тащили от капсулы, это вам не малахольная Сандра Буллок, которая в финале «Гравитации» своими ногами по родной планете сразу побежала!

Увы, шедевральность и реалистичность будущей картины вызывает у меня серьезные сомнения. Равно как и ее полезность для имиджа пошедшего на столь серьезные траты и перекраивание собственного графика «Роскосмоса».

Краткий синопсис «Вызова» таков: космонавт Иванов во время нахождения корабля в полете теряет сознание. Врачи решают, что необходимо будет провести операцию на сердце прямо в условиях невесомости. Для полета специалисты (читай — сотрудники «Роскосмоса») выбирают главгероиню — кардиохирурга и мать-одиночку (последнее, видимо, для мелодраматичности) Женю (Юлия Пересильд). Женя мчит на орбиту, успешно занимается художественной резьбой по космонавту, запускает мужественное сердце главгероя (очевидно, и в физическом, и в эмоциональном смысле), и оба возвращаются на Землю. Может, даже поцелуются и поженятся, но это неточно.





Задумка вроде бы неплоха: тут тебе и престиж космонавтов, и врач в главной роли, что в сегодняшней ковидной ситуации совсем нелишнее. Но лично мне заранее неинтересно помогать «Вызову» отбивать заявленный бюджет в 400 миллионов рублей. Потому что ситуация описана бредовейшая и все персонажи после титров как минимум потеряли работу, а скорее — сели. И «Роскосмос» заранее жалко, ведь сценарий прямо говорит, что а) корпорация настолько потеряла нюх, что отпустила в космос сердечника; б) не смогла организовать экстренную эвакуацию пострадавшего на Землю; в) вместо этого зашвырнула на орбиту человека, не умеющего в космосе даже напоить страждущего валидолом. Реальная актриса Юлия, в отличие от киношного кардиохирурга Жени, тренировалась несколько месяцев. Ну а хирургическая операция без ассистента, в невесомости, которая даже попытку непрямого массажа сердца превращает в интересный акробатический этюд, а донорская кровь и медикаменты в капельницах (сюрприз!) вовсе не стремятся попасть в вены пациента, а прикольно растекаются по стенкам трубочек... Право, такая мелочь!





Последнее — не моя выдумка. Трижды летавший в космос врач, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов прямо заявлял, что (цитата):

«Современное развитие космической медицины и концепция оказания медицинской помощи на станции не позволят провести хирургическую операцию на орбите. Такой сценарий просто нереалистичен. Все серьезные проблемы со здоровьем решаются экстренной эвакуацией на Землю».

Так что если уж «Вызов» претендует на реализм, то в финале фильма вместо хеппи-энда я бы рекомендовал показать визит в «Роскосмос» прокурора с неудобными вопросами. Ну или заткнуть сюжетную лакуну, отнеся действие фильма в будущее. Ведь в будущем, несомненно, космические полеты станут настолько частыми и обыденными, что и требования к космонавтам опустятся примерно на уровень современного предрейсового медосмотра в маршрутном такси, обслуживаемом гастарбайтерами. Вот тогда — поверю.