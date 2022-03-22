Как найти точку спокойствия?

Руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник считает, что в кризисные времена важно оставаться собой, а не сливаться с толпой

— Наиболее подвержены панике, на мой взгляд, люди зрелого и пожилого возраста, пережившие голодные конец 80-х- начало 90-х, времена талонной системы. Они эти времена помнят, конечно, сейчас запасаются продуктами впрок. Также они могут воздействовать на своих детей, которым сейчас 30—40 лет.

С молодежью по-другому. Интереснее, сложнее. Часть из них просто не знают, как реагировать на последние события. С одной стороны, молодые люди понимают, что нужно поддерживать свою страну, президента, армию. С другой, они все сидят в соцсетях, откуда берут основную информацию, но не могут ее правильно анализировать из-за отсутствия когнитивного фундамента. И это ставит перед нашим обществом, государством и правительством серьезную стратегическую задачу — нужно качественно пересматривать основы нравственного и патриотического воспитания в школах, образовательных учреждениях. Блокировка некоторых информационных ресурсов, на которых распространяются фейковые сведения, и разжигается межнациональная рознь, безусловно, пойдет на пользу. Я рад тому, что информационное пространство стало чище.

Но что делать человеку? Как найти точку спокойствия?

Дело в том, что наше общество несколько десятилетий пребывает в состоянии очень жесткой невротизации. И эта тенденция глобальная — в нее втягивается весь мир. Неврастеник и психопат не может быть стабильной личностью. По щелчку эту тенденцию не изменить. Но у меня есть три соображения, что нужно делать в условиях паники. Решайте сами, соглашаться с ними или нет. Я говорю как человек православный. Первое — поменьше участвуйте в различных сборищах. Панике подвержены именно толпы. В толпе человек мыслит по-другому. И если его выдернуть из нее, безликой, ему может стать стыдно за некоторые свои слова и поступки, совершенные под влиянием других. Второе — найдите занятие. Несмотря на отсутствие сил, отвлекайте себя интеллектуальным полезным трудом. Третье — читайте простые молитвы, можно не вслух, про себя. «Господи, помилуй», например. Молитва, непосредственное обращение к Богу, сознание и дух выводят из гнетущего состояния и приносят спокойствие.