Как мы в нулевые за тетрадками ходили

Журналист ИА «Первое областное» о романтике ушедшего детства

Опять лето оставило еле уловимый след, в окна уже стучится сентябрь — начало насыщенной школьной поры. Уставшие на работе родители впопыхах покупают блузки, рубашки, кроссовки для физкультуры и всякую канцелярию. А детям как будто бы все равно. Журналист ИА «Первое областное» в духе «раньше было лучше» вспоминает, как готовились к школе в нулевые.

Вот насколько я не любила школу в смысле уклада этой системы и мировоззрения некоторых учителей, даже я с волнением и восторгом ждала конца августа, чтобы купить себе к новому учебному году тетрадки, ручки, ластики, карандаши. Обычно это было воскресное утро. Пешком до вокзала из Ленинского района через мост. Автобус-гармошка, рядом сестра, а впереди, как казалось, еще длинная и беззаботная жизнь. На развалах возле ДС «Юность» искали по списку учебники. Глаза сверкали, а душу терзали муки выбора — взять дневник с Jennifer Lopez на обложке или Backstreet boys. Это было упоительное, долгожданное действо, когда ты рассматриваешь на прилавке все шариковые ручки и выбираешь ту, пахнущую у кончика стержня и с блестками на корпусе. И гелевые, обязательно гелевые ручки. Точно черную, фиолетовую, розовую, желтую. Подлежащее, сказуемое, дополнение — каждое должно быть выделено в свой цвет. Дома все это великолепие разглядывалось до ночи, тетради подписывались старательно, но корявым почерком. И так хотелось прийти в класс, чтобы показать подружкам, что ты выбрала.

Сейчас выбор канцелярских принадлежностей и тетрадей огромен. На любой вкус. Только выбирать некогда, а детям не особенно интересно. Сын сказал: «Покупай что хочешь». А я хочу дневник с Backstreet boys (кстати, на маркетплейсе такого не нашла). Выбора много, а какой в этом толк, если ты пальцами не трогаешь новенькие тетради, если ты не надеваешь на них обложки. Заказал наугад — получил в мешке пункте выдачи — принес домой и забыл. Радует только то, что есть вещи, которые каждому по карману. Самые простые шариковые ручки за девять рублей, копеечные тетради, альбомы для рисования по акции. Только авантюризма в этом нет. Но я могу ошибаться.