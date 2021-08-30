Букет противоречий: какую альтернативу нашли традиционным цветам учителю на 1 Сентября?

Корреспондент ИА «Первое областное» размышляет о том, может ли быть благотворительность «из-под палки» и какую цель преследуют эти акции добра

Уже совсем скоро наступит учебный год. Праздник 1 Сентября вызывает у нас знакомые ассоциации: бантики у первоклассниц, белые воротники, ранцы, первый звонок и, конечно, цветы. Пестрые букеты гладиолусов, георгин, хризантем в фольгированной бумаге в этот день — для нас также естественно, как оливье, шампанское и фейерверки на Новый год.

Конечно, цветов, как и видов букетов, может быть великое множество: цветочным композициям родители все чаще предпочитают коллекции из сладостей, фруктов, орехов и других продуктов.

Альтернативу цветочным букетам составила акция «Дети вместо цветов», которая проходит в России уже восьмой год подряд. Инициатива ее проведения принадлежит московскому учителю Асе Штейн, которая предложила родителям не дарить ей 30 букетов на первый звонок, ограничившись одним, а сэкономленные деньги направить на поддержку тяжелобольных детей.

Ася выразила мнение многих коллег: когда дети дарят большое количество дорогостоящих букетов, учитель чувствует себя неловко. Часто коллекция цветов на 1 Сентября представляет собой собрание роскошных букетов. Ярмарку тщеславия родителей.

Но за годы ее проведения добрая акция стала вызывать споры среди родителей школьников. Например, в этом году многодетная жительница Уфы пожаловалась в соцсетях на поборы в школьном классе… на благотворительность. Женщина приложила скриншоты переписки в родительском чате и фото ведомости тех, кто сдал деньги.

Благотворительность. Согласитесь, ее основной принцип — добровольное участие, порыв души, если хотите. Если благотворительность обрастает формами коллективного понуждения, когда родительский чат «голосит» о необходимости сдать деньги на помощь тяжелобольным детям, то теряется ее смысл — благо творить добровольно.

Идеальный вариант участия в акции — коллективное «за» родителей, учителя и детей. Если учитель предложил, а родители и дети оказались морально не готовы, или, еще хуже, когда акцию предложила школа, такое участие может расцениваться как обязательный взнос, а взнос в школе — это уже форма побора. Родители терпеть не могут школьных поборов, и такие предложения, казалось бы благородные, начинают вызывать отторжение.

А если не готов учитель? Это тоже выглядит как понуждение: вместо сотен цветов, которые он привык получать по простому праву, что он учитель, ему вручат открытку-уведомление об участии в благотворительности и один букет. И не дай бог учитель откажется от этой затеи — и вовсе могут расценить как попытку отобрать помощь у больных детей.

На сайте акции организаторы предлагают атрибутику: открытку для учителя, стикеры каждому ученику, ленту на букет, плакат. Но ведь мы так воспитаны, что о благотворительности предпочитают не заявлять громко, не распространяться о своих благих делах. Дети, которые на торжественной линейке выделяются значками акции, знают ли об этом?

Моя мама — учитель начальных классов. Это как раз тот случай, когда букеты на 1 Сентября были и есть обязательный атрибут. Дети старше уже дарят конфеты, подарочные наборы и другие презенты педагогам. Каждый раз 1 сентября мама возвращалась домой с десятками и даже сотнями цветов. Мы доставали многочисленные вазы, которые дарили маме выпускники на последний звонок. Мама никогда не запоминает, кто и какой букет подарил. Зато она прекрасно помнит, как смущаются семилетние мальчики, когда дарят первому учителю букет, как обнимают ее девочки-первоклассницы и с гордостью вручают свои цветы.

Для благотворительности не нужен повод и уж тем более привязка к определенной дате. Человек, который хочет сделать доброе дело, обычно не ищет причины для этого.

Тем не менее акция стала весомой помощью тем, кому она так нужна. Только в прошлом году, несмотря на пандемию, было собрано более 33 миллионов рублей на лечение больным детям.

«Для нас очень важно, чтобы решение об участии в акции школьники, их родители и учителя принимали совместно, осознанно и добровольно. Мы не обзваниваем школы и никогда не настаиваем на участии. Спасибо!» — честно признаются организаторы.

Можно долго рассуждать о нравственности и благородстве. Все-таки главная цель акции, на мой взгляд, — помочь чужим детям и показать своим пример милосердия и добросердечности. Поэтому, обсуждая в родительском чате благотворительные взносы, не забывайте обсудить эту идею с ребенком. Ведь это ему идти на торжественную линейку с цветами или без.