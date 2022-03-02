Геннадий Буданов: «Мы ждем вторую волну поступающих в уральские вузы донбасцев»

Председатель студенческого профкома УрФО Геннадий Буданов — об операции на Украине и ее последствиях для россиян

Военная опасность Южному Уралу не угрожает, считает председатель студенческого координационного совета профсоюза УрФО Геннадий Буданов. Экономические последствия спецоперации будут, но это лучше, чем получить под боком насыщенную натовским оружием и освобожденными преступниками страну.



— Паника здесь, в Челябинской области, сейчас точно бессмысленна. В первую очередь по причине того, что Урал находится подальше от границы с Украиной, чем многие российские регионы. Да, придется нелегко: мы ждем и роста цен, и других экономических последствий. Но зато уже сейчас видно, что российские банки повернулись лицом к населению, у нас есть сейчас возможность максимально правильно использовать и сохранить свои сбережения.

Что до событий на Украине… Я могу лишь сказать, что и сам, и мои коллеги и друзья очень переживаем за жителей Донбасса, которые последние 8 лет жили непонятно как, но явно не самым безопасным образом. Я помню 2014 год: тогда в Челябинскую область приезжало большое количество жителей Украины, молодежи в том числе. Ребята поступали в наши вузы, устраивались у нас на работу явно не от хорошей жизни. Тогда я, как активист студенческого профкома ЮУрГУ, находился с ними в контакте, следил, чтобы все получили положенные льготы, пособия, помощь. Сейчас поневоле ожидаешь новую волну таких молодых людей, которых выдавила из родных мест украинская власть.

Меня очень волнует наращивание натовского потенциала на территории Украины: не прекращаются поставки оружия в колоссальных объемах, зашла речь об освобождении и вооружении заключенных в украинских колониях преступников.

Да, хотелось бы, чтобы был мир, чтобы все военные операции были прекращены. Но пока на это мало надежды.