Где дочь споет «Гаудеамус»?

Каждый год Челябинскую область покидают 12—20 процентов выпускников школ. Можно и нужно ли их удерживать на Южном Урале — точка зрения измотанного ЕГЭ родителя

О том, что выпускников наших школ необходимо привлекать именно в южноуральские вузы, чтобы они здесь, на малой родине, учились, строили личную жизнь и в конечном счете оставались жить, говорят все — от директоров школ до губернатора Алексея Текслера. Однако ребята все-таки разлетаются кто куда.



Обидно, спору нет, тем более что за пределы региона уезжают учиться — и с большой вероятностью не возвращаются, — как правило, лучшие. В одном из интервью Первому областному информагентству ректор ЧелГУ Сергей Таскаев приводил, помнится, печальные цифры: из Челябинской области в Москву, Питер, Казань, Томск, Екатеринбург уезжают до 20 процентов выпускников. В основном — высокобалльники.

У регионального Минобра расчеты не настолько, но тоже невеселые: каждый год область теряет до 12 процентов вчерашних одиннадцатиклассников. Сколько это будет в нынешнем году, по версии министерства или ректора — считайте сами. 11-е классы в области в июне 2021 года окончили более 15 тысяч человек.

Повторюсь — обидно, с точки зрения высоких кабинетов обидно особенно. Умненькие мальчики и девочки получают хорошее образование, устраиваются на хорошую работу… не здесь. Дело даже не в налогах с их зарплаты, дело в том продукте, материальном или интеллектуальном, который они могли бы подарить региону. А это уже — лишний магнит для инвесторов, это, в потенции, улучшение качества жизни всех и каждого, сначала в крупных городах, потом и в селе… Словом, каждый уехавший выпускник уменьшает эффект растущего снежного шара благодати, который мог бы в будущем свалиться на Южный Урал.

Нет, уезжают не все. Но благотворный для нас эффект от оставшихся размывается сразу несколькими фактами. Серьезная часть выпускников поступает абы куда. Мальчики — чтобы не ходить в армию, девочки — да просто «шоб було». Дай им бог, если они возьмутся в ходе учебы за ум и станут такими нужными обществу специалистами. Но сколько дипломированных юристов, бухгалтеров и разнообразных менеджеров так и останутся на уровне продавцов подержанных смартфонов? Я на таких насмотрелся, да вот хотя бы в дочкином бывшем классе.

А теперь вернемся к началу, к мучающему наши власти предержащие и руководство наших вузов вопросу «Как же их удержать?». Для этого ведь реально делается многое! Комфортная городская среда? Проспект Ленина в Челябинске превратился в бульвар именно на отрезке, по которому ежедневно бегают тысячи студентов ЮУрГУ, педа, агроунивера… Возможности для самореализации в науке? Губернатор продавил решение федеральных властей, в Челябинске будет возведен межвузовский кампус, где на стыке наук, на пресловутом синергическом эффекте можно будет реально прославить свое имя! Экология? И с ней тоже в последние годы реально стало лучше. Что там еще называли из причин сторонники хештега #поравалить? Если отвлечься от привычного брюзжания, Челябинск, Магнитогорск, другие территории Южного Урала за последние годы стали гораздо симпатичнее. Ну, или становятся симпатичными прямо сейчас.

Но признаюсь в страшном и непатриотичном. Моя дочь, умница и медалистка, тоже уедет уже через несколько дней. Заселяться в общагу одного фармацевтического вуза в полутысяче километров от родного города Че. Да, в Челябинске тоже обучают выбранной дочерью специальности. Но бесплатных мест у нас нет, а «там „бюджет“, и на ваш внебюджет у меня бюджета не хватит», как объяснил я узнавшему о таком «предательстве» приятелю, сотруднику моей челябинской альма-матер. Я считаю, повезло: дочь знала, чего хочет, и она этого добилась. Нет, я не равнодушный крокодитель, не жалеющий своего крокодиленка. Я просто считаю, что у крокодиленка должен быть выбор, и рад, что ее выбор совпал со скромными крокодительскими возможностями.

Перефразируя Михаила Афанасьевича, могу сказать: люди как люди, только финансовый вопрос нас испортил. В областном Минобре утверждают: в 28 вузах Челябинской области мест хватило бы для всех наших выпускников. Но у меня есть знакомые, чьи дети выпорхнули из родительских гнезд несколькими годами раньше по той же причине: умненьким детишкам реально дешевле жить в общежитии в чужом городе и учиться «на бюджете», чем оставаться на родине и платить за учебу.

Попробую назвать еще одну причину для отъезда наших лучшеньких. Будем честными: поколению миллениалов, не всех, но многих, вообще несвойственно помнить про родные осины и дым отечества, который сладок и приятен. Ну вот нет у них местечкового патриотизма! Правильно это или нет, но они такими выросли, у них весь мир на экране, они легки на подъем и готовы жить где угодно, лишь бы было интересно.

Выскажу крамольную мысль. Может, их вообще не надо удерживать, наших высокобалльников? Может, стоит сосредоточиться не на плаче по разлетающимся птенцам, а на привлечении новых птенцов? Да, с Москвой и Санкт-Петербургом конкурировать в современной России не сможет никто и никогда. Но ближайшие-то наши соседи? Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань… Наши летят к соседям? Отлично, давайте делать Челябинск, Магнитогорск, Миасс магнитами для соседских выпускников.

Тут ведь каждое уже имеющееся лыко будет в строку: межвузовский кампус, реновация, комфортная среда, борьба за экологию. Ничего нового изобретать не надо, за одним исключением: о наших плюсах надо больше говорить за пределами региона.

Ах да, и все-таки бюджетных мест бы нам побольше, а, товарищи ректоры? Вы уж там расстарайтесь в федеральном министерстве:-).