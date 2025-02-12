«Это пипец» — спасатель отреагировал на отказ рыбаков покидать лед

Рыбаки везде одинаковы: и в Охотском море, и на Миассе в Челябинске

С утра 12 февраля страна следит за спасением 300 рыбаков с льдины в Охотском море. 10-метровая трещина отделила кусок, на которой находятся люди, от берега.

Началась спасательная операция, МЧС отправили на место людей, вертолет и судно на воздушной подушке.

Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать мужчин. Но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова, сообщает МЧС. Сейчас спасли 109 рыбаков.

Вернемся в Челябинск. Тонкий лед с промоинами на Миассе не пугает местных рыбаков. То и дело их можно увидеть у лунок, несмотря на запреты.

«Уважаемые челябинцы! Обращаем ваше внимание, что на реке Миасс отсутствует прочный ледяной покров. В некоторых местах наблюдается тонкий лёд, а также имеются промоины. Запрещается выход на тонкий лед, это становится причиной гибели и травматизма людей!», — ежедневно напоминает ЕДДС.

Но, похоже, на любителей рыбалки это не действует.