«Добрый день, будьте моей женой»

Корреспондент ИА «Первое областное» о сайтах знакомств и о том, чего ждать от мужчин, которые на них сидят

На прошлой неделе челябинский суд отправил в колонию общего режима на целых четыре года 35-летнего ловеласа. Мужчина умело влюблял в себя одиноких женщин с сайтов знакомств. У ловкого дельца хватило эмоциональных и физических ресурсов, чтобы крутить романы сразу с несколькими жертвами. Подсудимый красиво ухаживал за голодными до сильного плеча дамами до тех пор, пока очарованная жертва окончательно не влюблялась в него. Пообещав вскоре жениться, аферист придумывал слезливую байку о своем трудном финансовом положении. Из жалости и безмерной любви женщины бежали в банк и оформляли кредиты для своего сердечного друга. Так альфонсу удалось развести челябинок на 1,7 млн рублей.

А знаете, что самое интересное? В зале суда перед вынесением приговора нашлись жертвы, которые поняли и простили этого человека. И я не удивлюсь, если они будут консервы ему в колонию высылать.

Вообще на женском безграничном альтруизме и желании приютить, обогреть, накормить и денег на сигареты дать часто и начинают складываться худо-бедные отношения. И женщины думают, что вот этот их героизм обязательно подвигнет возлюбленного встать с дивана, заработать много денег и увезти свою принцессу в теплые края встречать старость. Нет, не встанет и не увезет. И тут на несчастного мужчину-котеночка, которого женщина сама когда-то привела к себе домой, сыплется поток упреков. Упс — конец отношений из-за неоправданных ожиданий.

Но есть случаи — и немало, — когда интернет-флирт перерастает в крепкие отношения, свадьбу, детей, ипотеку и закупки в «Ашане» по выходным. Значит, шансы есть.

Женская сердобольность, многолетнее одиночество и неискоренимое желание выйти замуж — вот, на мой взгляд, ключевые моменты, на которых с легкостью паразитирует мужское население, зарегистрированное на сайте знакомств. Сразу скажу, я ничего не имею против общения на «Мамбе», «Баду», «Тиндере» и прочих ресурсах онлайн-знакомств. Это удобно и весело, а главное — быстро в условиях вечного цейтнота и режима работа — дом. Только откопать на этих сайтах что-то большее, чем бесполезный треп «ни о чем», очень сложно. Или не судьба. Просидев как-то на «Мамбе» несколько месяцев, я постаралась классифицировать местных обитателей и поделиться с вами своими наблюдениями.

«Женатик»

Этих бедолаг на сайтах знакомств полным-полно. Обычно у женатика нет аватарки или на нее нанесен эффект «мутоты». Конспирация. Почему бедолага? Так он сам себя так позиционирует. Пишет, что находится в браке уже «дцать» лет, «не хватает ласки», «нет секса», «так жена-то дома, а я в командировке вообще-то, мне скучно». Устал от семейной жизни он настолько, что готов отдохнуть на вашей кровати. На его кровати нельзя — там жена лежит (хотя предложения присоединиться к семейной паре тоже не редкость на сайте знакомств). Причем подают это так, словно женщина лишиться лучшего секса в своей жизни, если посмеет отказать.

«Демонстрант»

Он занял на сайте знакомств пикантную нишу — доставщик фото своих гениталий. Сначала он спрашивает у женщины «письменного разрешения», но категоричное «нет» демонстранта, увы, не останавливает. И вы получаете детальное изображение его уникального полового органа. Конечно, в его уникальность верит сам демонстрант. Вообще странно, что эти ребята ожидают от взрослых женщин похвалы и восхищения за свое обнажение. По-моему, это заслуживает разве что ухмылки.

«Вечный знакомец»

Он зарегистрировался на сайте будучи подростком и в реальной жизни отношений с женщинами не имел или был сильно какой-нибудь «стервой». Приглашать на свидание он никого не собирается, а даже если такое чудо случится — построить близкие отношения он вряд ли сможет, ведь клацать по клавиатуре, набирая сообщения, безопаснее и особых душевных сил не требует. Один даже искал невесту на Первом канале в «Давай поженимся». Так и не поженился. На сайте сидит.

«Специфичный»

Сообщает, что любит надевать женские платья или готов положить кафель у вас в ванной, если вы в это время будете похлестывать его плетью.

«Рыбка гуппи»

Мечется по сайту, как в аквариуме, шлет смайлики-сердечки всем подряд в попытках пристроить свой «гоноподий» ко всем, кто подает признаки жизни, вступая в переписку. Эх, а ему ведь выпал шанс родиться человеком.

«Иногородний гость»

Прилетит на голубой «Победе», как на крыльях любви, подарит эскимо и ласку на выходных и улетит обратно. Красота! Романтика! А главное — никаких обязательств. Такого можно любить буквально вечно, награждая теми качествами, которыми он не обладает даже. Одна знакомая рассказывала, как московский возлюбленный, приезжая раз в месяц на пару дней, все эти пару дней сдувал с нее пылинки и шоркал пятки. Когда женщина поставила вопрос ребром, что пора бы съехаться, гость трагически сообщил, что у него «очень тяжелая болезнь» и он не хотел бы портить ей жизнь. Еще спустя какое-то время потягивания лямки любви на расстоянии челябинка узнала, что болен он чрезмерной хитростью и штампом в паспорте.

«Нищий романтик»

Он покажется добрым и ласковым, заявит о желании «все всегда делать вместе» и «во всем помогать». Под помощью обычно подразумевает варку макарон на твоей кухне и прочистку слива в твоей ванной. Однажды я познакомилась с таким мужчиной. Прогулки, общение, все дела. Он бывал у меня в гостях, а я была у него дома не сразу. Однажды этот мужчина пригласил меня к себе, предупредив, что в его диване завелись клопы, но можно посидеть на табуретках. Я робко спросила, почему бы не вызвать спецслужбу и потравить насекомых, он ответил — «денег нет». Их у него не было даже на проезд, что его совершенно не смущало, ведь «тысячу до зарплаты» можно было попросить и у меня. Если бы я была богата и (или) влюблена в него, то стала бы похожа на женщин того осужденного альфонса. Но покупать ему продукты в «Пятерочке» я могла. Только не думайте, что это ценится мужчинами.





Помните героиню Купченко в фильме «Одинокая женщина желает познакомиться»? Приютила у себя алкоголика, одела, накормила, даже защищала его, когда получала выговор на работе за такие отношения. А в конце фильма и вовсе почувствовала себя виноватой в том, что нагрубила этому оступившемуся страдальцу и побежала его искать.

Если вы хотите посвятить свою жизнь спасению утопающих — тогда добро пожаловать на сайты знакомств, там всегда можно найти себе штаны, которые вот прям обязательно чтобы в доме были. Если же есть помыслы прожить свою одну-единственную жизнь счастливо, то лучше сначала пролечить голову, а потом повернуться к нормальным мужчинам с улыбкой. Нормальные мужчины есть, и даже на сайте знакомств, но им не нужны ваши продукты из «Пятерочки».