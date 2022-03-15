Дмитрий Савёлов: «Наши кадеты разделяют позицию взрослых казаков по поводу СВО на Украине»

Верхнеуральские казаки выступили с видеообращением к россиянам, призывая сограждан поддержать российских военных

Атаман Верхнеуральского казачьего общества Дмитрий Савёлов рассказал Первому областному информагентству, что даже подростки из местного казачьего кадетского корпуса убеждены в необходимости спецоперации на Украине и поддерживают признание независимости донбасских республик.



— Мы недавно выступили в соцсети «ВКонтакте» с видеообращением к казакам и всем россиянам по поводу специальной военной операции. Восемь лет на территории Донецкой и Луганской народных республик украинская власть уничтожала мирных жителей. Казаки станицы Верхнеуральской «Второй казачий военный отдел „Оренбургское казачье войско“» полностью поддерживают президента Владимира Путина в решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Также мы полностью поддерживаем специальную операцию Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской народных республик. Это позволит сохранить жизни сотен тысяч мирных жителей. Уверены, что другие государства поддержат решение России о признании ЛНР и ДНР Мы поддерживаем президента в решении о признании ЛНР и ДНР. Я патриот своей страны, и другие казаки — тоже.

Более того, при Верхнеуральском казачьем обществе действует кадетский корпус на базе нашего сельскохозяйственного техникума. У них плюс к обычной образовательной программе — дополнительные дисциплины: строевая подготовка, фланкировка шашкой, разборка-сборка автомата. Эти ребята тоже патриоты, и они целиком разделяют позицию взрослых казаков.