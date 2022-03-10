Дмитрий Мешков — о жизненно важном. О продовольственной безопасности страны

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области считает, что Россия сможет себя прокормить

Заместитель председателя Комитета Законодательного Собрания по аграрной политике в Челябинской области Дмитрий Мешков уверен, что, несмотря на санкции, дефицита продуктов в стране не будет. А вот спекуляции на рынке из-за паники и закупки товаров впрок нужно пресекать.

«Восемь лет назад, после введения санкций наша страна взяла курс на импортозамещение. Сейчас санкции стали еще жестче. Несмотря на это, я уверен, что Россия сможет прокормить себя, обеспечив качественными продуктами питания, мы справимся с теми задачами и вызовами, которые перед нами встают.

Как специалист, много лет работающий в пищевой промышленности, уверен что дефицита продуктов питания у нас не будет.

Продовольственная безопасность страны обеспечена в полном объеме: бесперебойно работают предприятия пищевой промышленности, готовятся к посевной аграрии, имеются запасы продовольствия, предпринят ряд системных мер для поддержки аграрного сектора и сдерживания цен. К примеру, выделены средства на предоставление льготных кредитов аграриям, до конца марта из федерального бюджета до регионов будут доведены дополнительные субсидии для хлебопеков — 2, 5 млрд рублей.

Отмечу, производители продуктов питания умеют работать четко, по-военному. Это продемонстрировала ситуация с массовой закупкой продуктов при введении локдауна, когда с полок все уходило влет. Тот период стал своего рода проверкой на прочность, и предприятия пищевой промышленности ее выдержали.

Обеспокоенность вызывает другое — попытки посеять паникерские настроения, нагнетание ситуации, в том числе в некоторых средствах массовой информации, социальных сетях, провоцирующие людей на закупку продуктов впрок, часть из которых потом, увы, отправится на выброс. Такие спекуляции надо в корне пресекать. Сейчас главное заниматься делом, поддерживать друг друга и верить в лучшее».



P.S. Мнение автора публикации может не совпадать с мнением редакции.

