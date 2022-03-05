Депутат ЗСО Челябинской области Евгений Илле назвал малый бизнес точкой роста региона

В условиях западных санкций особенно важно удержать на плаву российское предпринимательство

Введение санкций и антироссийская пропаганда на Западе делают свое дело: у предпринимателей Челябинской области один за другим срываются контракты, связанные с импортом. Депутат Законодательного собрания, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле рассказал Первому областному информагентству о точках роста Южного Урала в новых реалиях.



— Бизнес Челябинской области каждый день сталкивается с новыми отказами поставщиков, с изменениями условий, со странной политикой ценообразования. Так что все, связанное с импортом, сейчас, конечно, под угрозой.

Но у нас есть весомый аргумент: Челябинская область — это все-таки развитая металлургия, машиностроение, уникальные научные разработки и технологии. И у нас есть серьезные точки роста: надо вложиться в малые производственные предприятия. Необходимо создание для них максимально комфортных условий.

Уже реагирует Государственная дума: успешно проходит рассмотрение у депутатов законопроект об отмене уголовного преследования без налоговой проверки, вообще ожидается изменение налоговой нагрузки на малый и микробизнес.

В других сферах, например в продуктовом ретейле, надо быть готовыми к радикальным мерам. Дело в том, что если закроется один игрок — это может привести к панике, к цепной реакции. И я знаю, что региональные власти уже работают над предотвращением таких последствий введенных санкций.