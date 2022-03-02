Денис Сазонтов: «30 лет беспринципного обмана России Западом завершены»

Депутат ЗСО Челябинской области Денис Сазонтов — о конфликте на Украине и его истоках

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Денис Сазонтов уверен, что истоки конфликта с Украиной, вылившегося в вынужденную спецоперацию, кроются на Западе. Своим мнением он поделился с Первым областным информагентством.

— Я полностью поддерживаю своевременное решение нашего президента о проведении специальной военной операции на территории Украины. Оно было принято для обеспечения мирной жизни на Донбассе и защиты населения и Российского государства от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. Мы себе этого просто не сможем простить.

30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта. Настало время все назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО — ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России.

Я призываю вас не сеять панику, доверять только проверенной информации.