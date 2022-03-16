Данила Пинегин: санкциями Запад причинил боль только своим воспитанникам

﻿Активист движения «Челябинск консервативный» Данила Пинегин полагает, что русский характер оказался сюрпризом для США

Так ли страшны санкции тем россиянам, которые не были поклонниками Голливуда и Навального? Активист движения «Челябинск консервативный», автор ТГ-канала «Добрые русские» Данила Пинегин полагает, что все накладываемые Западом ограничения всерьез задевают морально только довольно малую часть населения России.



— Они очень долго нас изучали. Вкладывали миллиарды долларов в НКО и в пропаганду. Они рассчитывали сделать нам больно отключением от SWIFT, отзывом своих брендов и наложением эмбарго на американские булки с котлетой. Но у них ничего не получилось.

Они знают лишь ту часть нашего населения, которую сами и воспитали с помощью «Нетфликса», Голливуда и Навального. И вот этой части населения, можно сказать, своим детям, Запад как раз и причинил невыносимую боль. Наш средний класс, зомбированный пропагандой, выстраивается в очередь за тряпками в Uniqlo и начинает продавать жратву из «Макдоналдса» на «Авито».

Но они так и не узнали наш народ, глубинного русского человека, который плевать хотел на все эти манипуляции. Который не пойдет шатать режим из-за скакнувшего доллара, потому что глубинный русский прекрасно понимает причинно-следственную связь.

Мы все переживем, и все будет хорошо. Мы уже обрели самое главное — свободу, остальное наверстаем, вот увидите. Ну а пораженцам я сочувствую, мне их вправду очень жаль. Ведь это люди, напрочь лишенные своей идентичности и духовного суверенитета.