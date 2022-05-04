Данил Климин: «Чтобы ездить по Челябинску на велосипеде, нужен электробайк»

Владелец кастом-мастерской RADIKAL BIKES пятнадцать лет ездит по Челябинску на велосипеде. По нашей просьбе он рассказал, как выжить в городском трафике и почему новая велостратегия действительно хороша

Велосипед — моя адреналиновая мания уже много лет. Я на велосипеде приезжал с «Трактора» на пары в ЮУрГУ, весь мокрый, пропахший, но счастливый, конечно. В веломастерской я познакомился с женой: она обратилась с просьбой починить ее старый «Урал». В свадебном путешествии в Барселоне мы брали велики в прокате, в одном из отпусков я проехал от Берлина до Парижа.Велосипед — это комфортное средство передвижения, если ехать от точки до точки минут 10—15. Энергичная разминка, свобода передвижения, воздух, ветер, городской шум — это здорово, это свобода и удовольствие. Дальше уже начинаешь потеть, напрягаться, уставать. Это неудобно, особенно если приезжаешь на какое-то важное мероприятие или встречу, и чувствуешь себя неопрятным. Я для себя эту проблему решил с помощью гибридных велосипедов, оснащенных электрическими моторами и даже ДВС. Но не каждый пользователь можно просто взять и поехать на электробайке.Тем более что Челябинск — это на сто процентов барьерная среда. Высокие ступеньки, бордюры, насыщенный пешеходный и автомобильный трафик — все это усложняет движение. Пару лет я ездил в центр из Ленинского района, добирался по пешеходным мостам, прыгал по ступенькам. И было время, когда с «Калибра» ездил в Чурилово. И тот и другой маршрут — сложные, протяженные и малодоступные обычным велосипедистам.Ехать быстро по тротуарам невозможно — меня не бордюры даже смущают, их я могу просто перепрыгнуть. Но я вижу, что окружающие люди не чувствуют себя в безопасности. Поэтому передвигаюсь по дорогам. А чтобы ездить по челябинским улицам в автомобильном трафике, нужно хорошее чутье и отличная реакция. Я внимательно слежу за машинами, думаю за себя и за других — кто куда свернет, в какой момент остановится. Но если ты справился с трафиком, то победить выхлопные газы невозможно. Просто вдыхаешь всю таблицу Менделеева.Самые дисциплинированные велосипедисты на дороге — спортсмены. Они всегда одеты в яркую форму со светоотражающими полосками, шлем. Обычные люди ездят, как им удобно, и часто вопреки.В Челябинске только начали задумываться о безбарьерной среде, в то время как в Европе подобная инфраструктура в порядке вещей. И ведь безбарьерная, доступная среда — это в первую очередь даже не про велосипедистов, а про мам с колясками и маломобильных людей.В городах вроде Берлина и Парижа велосипедисты давно вписаны в полноправных участников движения. В Барселоне мы однажды попали на «критическую массу» — это когда сотни велосипедистов едут одной группой по всему городу. Это была такая велосипедная дискотека — самые разные велосипеды, у кого-то музыка, у кого-то байк необычный. И автомобилисты стояли и пропускали всю эту критическую массу, без негативных реакций, кто-то даже сигналил в такт. Сложно представить такое в Челябинске.А сейчас для города разработали велостратегию. Я знаю людей, причастных к этому проекту, и я им доверяю. У них большой опыт в проектировании, они насмотрены, бывали во многих городах. У Челябинска свой путь в развитии велоинфраструктуры. Идеи, которые предлагают в стратегии, состыковываются с готовностью города их применять. Город не может строить велодорожки, но может использовать временные решения, предложенные в стратегии, — разметку, например. Если это сделает центр Челябинска более доступным и жители центральных кварталов вовлекутся в велодвижение, то потом на их примере и жители отдаленных районов достанут свои велосипеды. И может, это поможет развенчать миф «едешь на велосипеде, потому что нет денег на машину».