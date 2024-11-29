«Черная пятница»: смотри, кому хочешь отдать деньги

Страсть людей к скидкам используют мошенники

В последние дни «Черной пятницы» расскажем историю, как журналист «Первого областного» чуть не отдал деньги мошенникам.

От первого лица:

«На почту пришло письмо, как раз накануне дня рождения. Как будто от известного магазина, он есть и в Челябинске. Я подписана на рассылку, поэтому не подозревала подвоха.

Предлагали купить бытовую технику с очень соблазнительной скидкой — специально в честь моего дня рождения и только в течение недели.

Я посчитала, что заслужила такой подарок от магазина. Все-таки день рождения, логично же.

Перешла по ссылке, давай выбирать морозильную камеру и робот-пылесос. Давно хотели купить, а тут такие скидки!

Начала советоваться с семьей, какая бытовая техника надежнее. И вот хорошо, что это сделала. Самый критичный ум оказался у старшего сына-студента.

Он проверил почту отправителя, показал, что адрес специально подделали под фирменный. Проверил сайт, который тоже оказался подделкой. Запустил антивирус на телефоне. И строго-настрого наказал матери не верить в заманчивые обещания».

Так что всех с окончанием распродаж, безопасных вам покупок.