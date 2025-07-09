Челябинские студентки рассказали, какую одежду считают модной

На первое место девушки ставят собственные предпочтения



Международный день моды ежегодно отмечается 9 июля. Этот праздник посвящен не только одежде, но и искусству самовыражения, культурным и историческим аспектам моды, а также ее влиянию на общество и искусство.

Студенты ЧелГУ рассказали, как относятся к моде, откуда получают информацию о трендах и какие цвета в одежде предпочитают. Также они выбрали топ модных фото 1obl. ru.





Анастасия Муратова:

«Для меня мода — это такая вещь, которая никогда не будет стабильна. Как говорится: „мода циклична“. Ведь и правда, она настолько быстро успевает меняться, что в конце концов способна возвращаться к истокам.

Мне нравится следить за модными трендами, из них можно узнать предпочтения общества, а главное исследовать причины: почему та или иная вещь становится популярной.

Главный минус — за актуальностью просто невозможно угнаться. Поэтому я не бегу за трендами. Для меня в моде всегда будет базовый стиль: те вещи, которые точно не подведут даже спустя время. Если же мне приглянется какая-то модная вещь, которую я увижу на просторах соцсетей, я буду еще долго думать над тем, хочу я приобрести ее или нет. Все зависит не от степени популярности вещи, а от моих личных предпочтений».





Полина Пашнина:

«Честно говоря, я не слежу за модными трендами специально и не гонюсь за новинками сезона. Но в наше время сложно совсем не замечать, как быстро меняются модные тенденции — они буквально окружают нас в интернете, всплывают в ленте соцсетей, появляются в коротких роликах и подборках одежды. Такие видео часто показывают интересные идеи, сочетания цветов или фасонов, и иногда я беру что-то на заметку для себя. Не скажу, что я строго следую трендам, для меня в приоритете всегда остается личный комфорт и вещи, которые мне действительно нравятся и в которых я чувствую себя уверенно.

Тем не менее, в этом году я тоже обратила внимание на то, что стало модным в женской одежде. В 2025 году в тренде спокойные, приглушенные оттенки — это очень близко моему вкусу. Особенно актуальны бежевые, песочные, кремовые тона, насыщенные коричневые оттенки, цвет слоновой кости. Это делает образ благородным и универсальным. Такие элементы одежды легко сочетать между собой, что делает их базовыми. Хотя полностью сдерживаться в палитре не обязательно — я считаю, что яркие акценты и интересные аксессуары тоже уместны и способны освежить образ, добавить ему индивидуальности.

Также одной из ключевых тенденций я бы назвала многослойность — это не только красиво, но и удобно. Мне нравятся асимметричные модели и платья с объемными рукавами. В этом году прозрачные ткани, кружево и полупрозрачные вставки тоже на пике популярности — такие детали придают образу лёгкость и романтичность. Ещё мне импонирует мода на платья-жакеты: они выглядят элегантно и при этом подчеркивают уверенность и женственность.

В целом я считаю, что мода в 2025 году становится все более разнообразной и демократичной. Можно легко сочетать классику и современные тренды, создавать свой стиль, вдохновляясь подборками из интернета, но не теряя индивидуальности. Я не за то, чтобы слепо копировать тренды, а за то, чтобы выбирать то, что отражает внутренний мир человека и подходит именно ему».

Софья Петрова

«Я стараюсь следить за модой, сейчас сложно этого не делать. Модно — это когда чувствуешь себя уверенно в том, что на тебе. Сейчас придерживаюсь базовые элементы одежды, но всегда дополняю акцентами. Леопардовый принт и розовый цвет — любимое сочетание. За трендами я слежу, но не особо следую им. Покупаю и ношу лишь то, что откликается мне. Не вижу смысла скупать трендовые вещи, так как мода проходит быстро.

А вообще слежу за местными модниками, иногда самые крутые образы видишь не на подиумах, а просто в городе».

Таким образом, девушки признают влияние моды, но не стремятся слепо следовать ей, предпочитая выбирать одежду, в которой чувствуют себя комфортно и уверенно. Для них мода — это не только следование трендам, но и способ самовыражения и отражения собственного внутреннего мира.

Авторы: Анастасия Муратова, Полина Пашнина, Софья Петрова