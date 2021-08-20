«Ай — какая красота»: как сохранить и приумножить внутренний туризм на Южном Урале

Журналист ИА «Первое областное» рассуждает о том, что нужно сделать, чтобы привлечь туристов на отдых в Челябинскую область

Россию можно смело отнести к числу стран — лидеров по выездному туризму и по числу туристов, путешествующих за пределами родной страны. Правда, минусы здесь очевидны: деньги не остаются внутри государства и региона. В Челябинской области достаточно мест, где туристу можно разгуляться. Но комфортно ли ему будет посещать их без необходимой для отдыха инфраструктуры? Об этом размышляет журналист ИА «Первое областное».

Байкал, Алтай, Рица, Валаам, Домбай — называя эти туристические маршруты, сразу четко представляешь, о чем идет речь. Даже если сам там ни разу не был. Они давно стали туристическими брендами. Интерес подогревают блогеры, которые в период пандемии один за другим «ударились» в поездки по России и красочно рассказывают, как хорошо, интересно и вкусно отдыхать в пределах родной страны.

Нам ведь с вами тоже повезло — Челябинская область богата своей природой: озера, реки, горы, леса. Несколько раз в год стараюсь выбираться за пределы Челябинска, чтобы посмотреть на эту красоту. В минувшие выходные погода выдалась жаркая, и я решила отправиться по одному из самых живописных маршрутов — на сплав по реке Ай.





Сидишь на катамаране, медленно гребешь и смотришь по сторонам, вглядываясь то в притесы причудливой формы, то в сосновый бор, которому, кажется, нет ни конца ни края. Такой не сложный и в то же время активный вид отдыха, поклонники которого найдутся среди самых разных возрастов.

Обратила внимание, что чаще всего группы туристов сюда привозят из Челябинска и соседней Башкирии (река Ай протекает по территории нашей области и республики). А ведь чтобы посмотреть на красоту южноуральской природы, готовы приезжать и люди из других регионов, даже самых отдаленных. Сейчас они чаще отправляются на Таганай или Зюраткуль — эти места более раскручены, да и лучше всего подготовлены для приема туристов, если говорить об инфраструктуре.





Уверена, что и река Ай в Саткинском районе тоже может претендовать на звание туристического бренда России. Только чтобы отдыхать здесь, это место нужно сделать более удобным для туристов. Наверняка мне возразят, особенно любители «дикого» отдыха, что не надо трогать эти места. Согласна, красота этого места в его аутентичности, в том, что оно еще не превратилось в попсовый курорт, где на каждом углу киоски, и нет толп туристов.

Но эстетику места портит мусор, который отдыхающие оставляют где придется из-за недостаточного количества урн и отсутствия туалетов. Уборные есть на нескольких точках маршрута, но ведь река Ай длинная, и большинство туристов для остановки и ночлега выбирают как раз «дикие» места, где можно уединиться, поставить походную баньку и сесть с гитарой у костра.





Но из-за отсутствия условий справлять нужду туристам приходится в ближайшем чистом лесу. К концу сезона он перестает быть таким уж чистым: повсюду валяются влажные салфетки, которые в отличие от бумаги разлагаются годами. Далеко не все отдыхающие готовы ставить на поляне походный туалет, а с учетом, что многие сплавы рассчитаны на два-три дня, естественные потребности никто не отменял. Та же ситуация и с мусором, который туристы «забывают» на полянах. Пакетов с отходами здесь полно.

На днях появился повод для радости. Стало известно, что уже этой осенью появится новая экологическая тропа вдоль реки Ай от устья реки Бейды до деревни Сикиязтамак. Обещают установить 6 костровищ, 15 указателей, 8 аншлагов, 4 площадки, где разместят 12 мусорных контейнеров, 5 туалетов и 35 скамеек. Это действительно нужная инициатива, которая позволит привлечь новый поток туристов в Саткинский район.

Но, как говорил классик, разруха не в клозетах, а в головах. А значит, пока мы сами не научимся уважать место, где отдыхаем и элементарно убирать мусор за собой (а иногда и за другими нерадивыми туристами), ситуацию не исправит установка новых туалетов и мусорных контейнеров.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.