Андрей Пестряков: «Перестанем кушать аргентинское мясо, наше — полезнее и вкуснее»

Глава Пластовского района — о перспективах агросектора и промышленности Челябинской области в новых условиях

«Железный занавес» со стороны Запада — это шанс для российской экономики сделать большой шаг вперед, считает глава Пластовского района Андрей Пестряков. Ни дефицит продовольствия, ни кризис в промышленности Челябинской области и России в целом санкции принести не смогут.



— Я не боюсь никакого предсказываемого кризиса: в экономическом отношении наша страна самодостаточна. Все происходящее — уход иностранных компаний, «железный занавес» со стороны Запада — это только толчок для развития российской экономики. Да, конечно, проще что-то где-то купить, у нас есть деньги. Но мы и сами можем производить всё!

Западные санкции — это шанс для российской экономики, шанс сделать такой очень хороший шаг вперед. Мне очень понравилось недавнее высказывание Алексея Текслера в одной запрещенной сегодня соцсети: «Данная ситуация — не повод бросать лопату. Это возможность поработать и показать, на что мы способны».

Продовольственная опасность нам не грозит, область самодостаточна в производстве зерновых продуктов, масла, мяса, овощей — как и страна в целом. Ну, перестанем кушать аргентинское мясо, будем кушать наше, оно и полезнее, и вкуснее.

Что касается промышленности, то сложности там, конечно, будут, например, в части комплектующих, запчастей. Но надо понимать: большая часть оборудования сегодня ориентирована на Китай. Мы давно ушли от понятий 1990-х, когда «Китай» означало «дешевый и плохой товар». Сейчас КНР — это нормальные механизмы, нормальная техника.