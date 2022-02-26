Андрей Лавров: Происходящее на Украине — следствие двухвекового противостояния

Политолог Андрей Лавров проанализировал конфликт на Украине с точки зрения истории

Специальная военная операция на Украине — следствие стремления России сохранить статус кво и не допустить прямого противостояния с главным геополитическим противником — блоком НАТО. Корни сегодняшней проблемы надо искать в событиях еще начала XIX века, считает политолог, представитель Агентства политико-экономических коммуникаций в Челябинске Андрей Лавров.



— Для того, чтобы понять геополитическую суть происходящего на Украине, необходимо отступить на два века назад, точнее к войне 1812 года. По ее итогам Россия становится в ряд величайших мировых держав. Состоялся так называемый венский конгресс, где цивилизованный мир был разделен по большому счетами между пятью государствами — Британией, Австро-Венгрией, Пруссией, Францией и Россией. Причем две партии были ведущими — мы и Британия. У нас самая сильная сухопутная армия. Самый сильный флот у Британии.

Весь 19 век идёт противостояние двух главных империй. Британской и Российской. Мы сталкиваемся везде — в Афганистане, Китае, по всему миру. Уже после 1817 года создаются так называемые буферные государства. Прежде всего имеется в виду Польша, которая отделяет Советскую Россию от некой нейтральной зоны, от Центральной Европы, и другие государства Восточной Европы. Такая позиции сохранялась и после Второй мировой войны и Ялтинской конференции.

Увы, холодную войну с сменившими англичан на посту лидеров американцами мы проиграли с треском. С Горбачевым было заключено соглашение: мы убираем наши войска из Европы и распускаем организацию Варшавского договора, в ответ НАТО клятвенно обещает: ни шагу на восток. Но всё-таки, мягко говоря, шаг на восток был сделан. Попытка Сербии остановить этот шаг привела к бомбежкам, смене режима, созданию в Европе конклава проституции, наркомании и исламского терроризма.

Начиная с середины нулевых годов Владимир Путин не раз говорил о возвращении к договоренности о недопустимости распространения НАТО на восток. Это звучало всегда. Сейчас на Украине действует режим, официально провозгласивший своей целью вступление страны в Северо-Атлантический альянс.

Такая позиция убивает существовавшую в течение двух столетий прокладочную структуру, предохраняющую два мировых центра от «горячего» столкновения и выводит Россию на прямое противостояние с геополитическим противником. Естественно, Россия не желает допустить это и стремится сохранить буферную зону.

Это геополитический смысл происходящего. Потому что есть и другие смыслы: семейные, гуманитарные. Это просто больно.