Анастасия Волоконская: «Борьба идет не с „братским народом“, а с прозападной властью»

Активист молодежного движения «Челябинск консервативный» объясняет, почему спецоперация на Украине необходима России

Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то спустя короткое время стране пришлось бы столкнуться с куда более страшным противником, который заинтересован вовсе не в насаждении у нашего соседа «демократических ценностей», а в полном ослаблении России. Активист молодежного движения «Челябинск консервативный» Анастасия Волоконская объясняет глубинные причины ввода войск и начала демилитаризации и денацификации Украины.



— Чаще всего вижу непонимание фразы «война за мир». Отсылки к Оруэллу, призыв к выводу войск РФ и все остальное в духе пораженческой риторики. Начнем с того, что противостояние началось не 24 февраля, а 8 лет назад (вы же устали от этой формулировки, да?). Допустим, РФ сейчас выведет свои войска. Что дальше? Конфликт закончится и все заживут мирно? Как бы не так. Так было бы, будь ввод войск актом агрессии.

Ничего не закончится. И не закончится это потому, что Россия — не агрессор, как принято считать в либеральном и левом инфополе. Когда в приграничном государстве у власти находятся люди, радикально настроенные на формирование собственной нации, откуда исходит эта пресловутая агрессия? Мне кажется, история уже объяснила нам, что означает сочетание слов «радикально» и «нация». А по мнению украинской хунты, мешает формированию чисто украинской нации именно Россия.

И как думаете, куда сдвинется вектор политической ориентированности в Украине?

На Запад.

Поэтому борьба идет не с «братским народом», а с прозападной властью.

Прозападная украинская власть — это прямая угроза государственной целостности России. Почему? Эта власть настроена на сближение с Западом и «отделение» от своего восточного брата. В Украине уже сейчас уничтожено огромное количество военных объектов, которые переполнены оружием, поставляемым странами НАТО. Как может мирно существовать государство, когда на ее границе такая страна? Страна, где у власти радикально настроенная по отношению к русским группировка, располагающая у себя оружие Североатлантического альянса.

Если сейчас избежать одной драки, вскоре мы ввяжемся в еще более сильное противостояние с еще более страшными последствиями. Вы действительно хотите, чтобы наша с вами страна была стерта с лица истории?

А ведь Западу не нужна Украина. Ему нужна ослабленная Россия.