Александр Егоров: крымские татары носили казакам мясо на пикеты против НАТО

Заместитель руководителя Оренбургского казачьего войска Александр Егоров вспоминает о поездках в Крым и на Украину

Южноуральские казаки не видят в украинцах врагов. Об этом Первому областному информагентству рассказал спикер Сурменевского сельсовета (Верхнеуральский район), заместитель руководителя Оренбургского казачьего войска Александр Егоров. Но вот нацизм из тела Украины надо вырвать, считает Александр Петрович.



— В период развала Советского Союза мы наблюдали очаговые межнациональные конфликты почти во всех республиках бывшего Советского государства. Еще в те времена я предполагал, что мы отрегулируем отношения со среднеазиатскими, кавказскими республиками, но за Украину у меня всегда были сомнения. Так как кое-кто на Украине, особенно западной, помнил и Бандеру, и Шухевича, несмотря на их зверства, на их издевательства над народами Украины, Польши и России. В 2006 году я с группой казаков был в Крыму на открытии памятника Андрею Первозванному в Феодосии. Встречался там с местными, с крымскими татарами в том числе. Они поведали мне следующее:

«Мы здесь живем, и это наша родина, и мы не хотим конфликтов ни с русскими, ни с казаками. У нас здесь семьи, дома, работа, и никакое НАТО нам не нужно (в то время была попытка НАТО провести учения на полигонах Крыма). А воду мутят те, у кого имущество умещается в одной наволочке. Вот их и используют украинские националисты за деньги для проведения протестных мероприятий, стравливая нас с другими жителями Крыма».

В 2008 году я участвовал в открытии памятника императрице Екатерине в Севастополе. Тогда атаман Белогорского района сказал мне следующее:

«С крымскими татарами у нас проблем нет. В 2006 году, когда вы уехали, мы продолжали участвовать в пикетах против учений НАТО в Крыму. Крымские татары в пикетах участия не принимали, но по ночам привозили нам мясо и другие продукты на посты».

Уже в те времена начался рассвет неонацизма на Украине. Вина в этом лежит полностью на руководстве украинского государства. Все президенты Украины повинны в возрождении и развитии нацизма в братской нам стране. При попустительстве властей Украины и поддержке западных спецслужб неонацизм на Украине превратился в межгосударственную фашистскую базу.

Русофобия на государственном уровне, формирование нацистских подразделений, государственные перевороты стали обыденным в некогда процветающей, миролюбивой стране.

Свершилось самое страшное. Марионеточный режим Зеленского при поддержке Запада готовился к нападению на Донбасс.

Считаю, что президент России Владимир Путин принял мужественное и единственно правильное решение — упредить атаку со стороны Украины. Военная спецоперация не направлена против украинского народа. Это хирургическая операция по удалению злокачественной опухоли нацизма из тела братской нам Украины.

Страшно. Больно. Но необходимо. Низкий поклон российским воинам!