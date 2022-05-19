100 лет пионерии: галстук есть, но где идея?

Возрождение пионерской организации сегодня обернется пустой формальностью

19 мая 2022 года — повод для почти любого россиянина возраста 40+ ностальгически вздохнуть и ощутить на шее призрачное касание алого галстука. Ровно сто лет назад была организована Всесоюзная пионерская организация имени сначала Спартака, а два года спустя — Ленина. Журналист Первого областного информагентства, когда-то пионер «последнего призыва», считает, что сегодня возрождение той, советской, массовой и искренней пионерии — невозможно.



Разговоры о воскрешении пионерской организации в масштабах всей страны возникали периодически как минимум с начала 2000-х годов. Хотя, строго говоря, пионерские отряды и не умирали, а просто, в большинстве своем, тихо угасли вслед за юридическим роспуском старших товарищей — КПСС и ВЛКСМ. Нет, в отдельных регионах отряды сохранились. Но вот от былой массовости не осталось и следа.

Можно долго спорить о вреде или пользе пионеров как явления. Для одних взрослых пионерские годы — это слеты, «Зарницы», друзья, ощущение общности с ровесниками, масса светлых воспоминаний. Для других — сплошная показуха, принудиловка и промывка мозгов. Но нельзя отрицать, что линейка «октябрята — пионеры — комсомольцы» играла огромную роль в воспитании любого советского ребенка. Роль, сравнимую с ролью семьи. Пока система работала, она сознательно воспитывала будущего строителя коммунизма в духе «единственно правильной» идеологии. Увы, в 1980-е вслед за партийными структурами пионерские организации потихоньку прогнили до такой степени, что спасать «советских скаутов» уже никому, за исключением отдельных энтузиастов, не хотелось.

У меня нет сомнений, что именно воспитание будущих россиян в «правильном» духе и будет главной целью теоретического — пока! — возрождения пионерии. И нет, это не вызывает у меня отторжения. Своя идеология — это прежде всего щит от идеологии чужой, не побоюсь сказать — вражеской. И, право слово, пусть лучше мои дети участвуют в соревнованиях по сбору металлолома, помогают ветеранам и сдают нормы ГТО, чем вступают в «Синие киты» или в угоду чужим интересам выходят на улицы под резиновые палки ОМОНа.

Другое дело, что можно хотеть как лучше… Но в России почти любое светлое начинание успешно гробится исполнителями. Подмахнуть указ и разослать по регионам циркуляры о создании пионерских отрядов недолго. Пошить галстуки — копеечное дело. В этих отрядах даже появятся списки участников (возможно — охватывающие всех школьников без остатка!), на их функционирование будут заложены какие-то бюджетные средства. Но работа останется бумажной, а пионеры — призраками светлого прошлого.

Нельзя создать систему воспитания при отсутствии самой идеологии. А Россия последние 30 лет сначала избавлялась от советского ментального наследия, потом металась в поисках той самой национальной идеи (так ее и не найдя). В результате поколение 20—30-летних молодых людей государством и обществом в массе своей потеряно. В последнее время, начиная с разработки поправок в Конституцию, мы видим попытки дать обществу — и детям в том числе — хоть какую-то новую идеологию. Но это пока только попытки.

Есть ли сегодня альтернатива пионерам? Сколько угодно! Кадеты, юнармейцы, волонтеры, клубы патриотического воспитания, многочисленные юные спасатели, полицейские, поисковики, туристы, музыканты. Сколько ими охвачено ребят? Услышав недавно от меня этот вопрос, одна уважаемая замминистра образования Челябинской области смутилась и предпочла сменить тему. Полагаю, процент охвата — мизерный. Потому что, вопреки рапортам официальных инстанций, очень многие ребячьи объединения держатся не на реальной поддержке властей, а на усилиях и энтузиазме все еще встречающихся у нас подвижников — настоящих педагогов и патриотов в хорошем смысле слова.

Вместо того чтобы строить прожекты на федеральном уровне, надо дать зеленый свет именно именно этим, «юным» (не в названии суть). Не призраку пионерии, а им нужна реальная поддержка: помещения, средства на форму, на книги, на организацию походов, на рекламную кампанию.

Но прежде всего — им нужна идея. Сформулируйте ее — и тогда, может, вернутся, пусть под другим именем, пионеры из книжек Владислава Крапивина, а не потемкинские деревни для услаждения взоров начальства.

Автору повязали красный галстук в апреле 1991 года, в день рождения Ильича. Всей мощи этого движения я на себе испытать попросту не успел: ушла страна, ушли и юные ленинцы. Но почему-то, когда спустя два года власти тихого городка в Одесской области озаботились созданием пионерского отряда, уже в желто-голубых галстуках, — мы с одноклассниками с негодованием отказались в него вступать. Для нас были только одни пионеры — настоящие, старые…

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