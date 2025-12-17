Звезды мировой оперы выступят в Челябинске на концерте «Торжество классики»

На традиционный предновогодний вечер приедут Юлия Сулейманова и Иван Гынгазов

Концертный зал имени Сергея Прокофьева примет одно из главных музыкальных событий года — традиционный предновогодний концерт «Торжество классики» (6+). Его участниками станут вокалисты мировой оперной сцены, солисты Большого и Мариинского театров Юлия Сулейманова и Иван Гынгазов, а также Государственный симфонический оркестр Челябинской области, сообщают в Челябинской филармонии.

В праздничной программе 19 декабря прозвучат знаменитые оперные арии, полонезы и марши. Артисты исполнят фрагменты из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Бизе, Пуччини, Глазунова.

Особенностью концерта, который проводится уже более десяти лет, станет оформление концертного зала. Специально для события лучшие флористы Челябинска украсят сцену и фойе тысячами живых цветов.