Златоустовскую библиотеку признали лучшей в Челябинской области

«Аист» — первая в городе модельная библиотека

Златоустовскую библиотеку семейного чтения «Аист» признали лучшей городской библиотекой региона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Аист» — первая в городе модельная библиотека — интеллектуальный и образовательный центр, который сочетает в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. По всероссийскому стандарту в такой библиотеке предусмотрен высокоскоростной интернет, доступ к различным информационным ресурсам, периодической печати. Она открылась в Златоусте в сентябре 2020 года.









Накануне общероссийского дня библиотек, подведены итоги областного конкурса «Лучшая библиотека года», где первое место присудили златоустовскому учреждению.