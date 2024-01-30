«Зимнее солнце Аркаима» состоится в центре Челябинска

Это первый исторический фестиваль, который пройдет зимой

24 февраля в «Таганай-холле» состоится первый зимний исторический фестиваль, посвященный Аркаиму. На одной из крупнейших концертных площадок Челябинска будет реконструировано жилище поселения Аркаим с предметами быта, костюмами и украшениями, а рядом поставят знаменитую синташтинскую колесницу, воссозданную челябинскими археологами и мастерами.

Кроме того, на фестивале ожидается обширная культурная программа: выставка картин и фотографий, выступление ансамбля танца «Урал», театральной студии Константина Хабенского «Это правда!», мастерской Уральского эпоса, кинопоказы и реконструкция обрядов. Запланированы лекции историков и краеведов о тайнах Страны городов, а также ярмарка ремесленников с мастер-классами по работе с глиной, камнем, металлом, тканью и бисером.

Отдельно будет представлен новый разработанный мастер-план территории заповедника и программы на будущий туристический сезон. Программа закончится в полночь.



