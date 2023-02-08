Журналисты ОТВ сняли документальный фильм о Челябинском метеорите

Он о новом научном открытии уральских ученых

К десятилетию со дня падения Челябинского метеорита на канале ОТВ выходит документальный фильм «Челябинский метеорит. Новая тайна». Это история о поиске новых обломков болида на дне озера Чебаркуль, которые еще могли остаться под слоем ила.



В 2013 году водолазы из Екатеринбурга подняли самый крупный найденный осколок и предположили, что на дне могут быть еще как минимум два крупных обломка. Но тогда их не стали искать и доставать. Спустя десять лет уральские ученые вместе с водолазами поисково-спасательной службы решаются на новою экспедицию.

Кроме истории про экспедицию, в фильме есть архивные видео десятилетней давности, воспоминания челябинцев и выводы ученых, которые десяток лет исследовали космический камень.

Режиссер фильма — журналистка Анастасия Плотникова.

«Снимать начали еще осенью. Когда мне поставили такую задачу — я была в ужасе. Метеорит упал десять лет назад. Есть только любительские кадры десятилетней давности. Начали искать интересную историю, перерыли много научных материалов. И ученые по секрету нам рассказали, что на дне, вероятно, есть еще осколки. Три или четыре необнаруженных камешка»,— рассказывает режиссер.

В сентябре 2013 года подъемным работами на озере Чебаркуль занималась компания «Алеут» из Екатеринбурга. Они подняли один из осколков, и это было настолько сложно и трудозатратно, что остальные фрагменты болида оставили на дне. Будут ли теперь их искать и поднимать? Представляют ли они научный интерес? Сколько нужно денег, чтобы извлечь залегший глубоко в ил камень? На эти вопросы искали ответы авторы документального фильма «Челябинский метеорит. Новая тайна».

Премьера состоится 15 февраля в 20:30 на телеканале ОТВ.