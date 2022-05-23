В Челябинске стартовало голосование за концепцию зимней площадки развлечений. Горожане могут выбрать тему ледового городка 2023 года. Список вариантов для голосования опубликован на портале госуслуг и «Активный житель 74». 

В этом году главный ледовый городок на площади могут посвятить уральским богатырям, кругосветным путешествиям или многонациональной России.

Полный список тем выглядит так:

  • уральские богатыри;
  • кругосветное путешествие;
  • герои сказок Шарля Перро;
  • «Золотой ключик, или Приключения Буратино»;
  • «Детские сказки». Герои писателей-юбиляров: В. Г. Сутеева, С. В. Михалкова, Б. В. Заходера;
  • ледяной аквариум;
  • многонациональная Россия;
  • памятники архитектуры и монументального искусства России.
Голосование продлится до 29 мая. А после будет запущен конкурс на поиск подрядчика.

Напомним, в прошлом году ледовый городок был посвящен героям русских сказок. Среди персонажей были три богатыря, Змей Горыныч, Бармалей, Баба-яга и другие персонажи.