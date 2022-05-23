Жителям Челябинска предложили выбрать тему ледового городка на следующую зиму

Голосование запущено на портале госуслуг

В Челябинске стартовало голосование за концепцию зимней площадки развлечений. Горожане могут выбрать тему ледового городка 2023 года. Список вариантов для голосования опубликован на портале госуслуг и «Активный житель 74».

В этом году главный ледовый городок на площади могут посвятить уральским богатырям, кругосветным путешествиям или многонациональной России.

Полный список тем выглядит так:

уральские богатыри;

кругосветное путешествие;

герои сказок Шарля Перро;

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»;

«Детские сказки». Герои писателей-юбиляров: В. Г. Сутеева, С. В. Михалкова, Б. В. Заходера;

ледяной аквариум;

многонациональная Россия;

памятники архитектуры и монументального искусства России.



Голосование продлится до 29 мая. А после будет запущен конкурс на поиск подрядчика.Напомним, в прошлом году ледовый городок был посвящен героям русских сказок. Среди персонажей были три богатыря, Змей Горыныч, Бармалей, Баба-яга и другие персонажи.