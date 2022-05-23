В Челябинске стартовало голосование за концепцию зимней площадки развлечений. Горожане могут выбрать тему ледового городка 2023 года. Список вариантов для голосования опубликован на портале госуслуг и «Активный житель 74».
В этом году главный ледовый городок на площади могут посвятить уральским богатырям, кругосветным путешествиям или многонациональной России.
Полный список тем выглядит так:
- уральские богатыри;
- кругосветное путешествие;
- герои сказок Шарля Перро;
- «Золотой ключик, или Приключения Буратино»;
- «Детские сказки». Герои писателей-юбиляров: В. Г. Сутеева, С. В. Михалкова, Б. В. Заходера;
- ледяной аквариум;
- многонациональная Россия;
- памятники архитектуры и монументального искусства России.
Напомним, в прошлом году ледовый городок был посвящен героям русских сказок. Среди персонажей были три богатыря, Змей Горыныч, Бармалей, Баба-яга и другие персонажи.