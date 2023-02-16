Жительница Сатки стала участницей конкурса красоты для девушек на колясках

Финал пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре

О старте Всероссийского конкурса красоты и таланта для девушек на инвалидных колясках «Невская краса» объявили в Санкт-Петербурге. Челябинскую область на нем представит Татьяна Нагаева из Сатка



Татьяне 46 лет. Она родилась в Казахстане, но с 20-ти лет живет в России. Девушка оказалась на инвалидной коляске в 2014 году, но все равно ведет активный образ жизни: путешествует и занимается паракаратэ.

Это не первый конкурс красоты для Татьяны. Ранее она победила в челябинском конкурсе «Рожденная побеждать» в номинации «Королева элегантности».

Девушка уже прошла отборочный тур «Невской красы», дальше — онлайн-испытания и финал в Санкт-Петербурге, который пройдет с 7 по 13 сентября 2023 года.