Жительница Магнитогорска выступила в казачьем костюме на конкурсе «Мисс Россия»

Анастасия Исаева — одна из самых красивых девушек страны

Жительница Магнитогорска Анастасия Исаева представляет южноуральский город на конкурсе красоты «Мисс Россия 2023». Для одного из первых этапов — презентации национально костюма — девушка выбрала наряд с элементами, отсылающими к уральскому казачеству. Фотографии участниц опубликовали организаторы конкурса.

Анастасия — победительница конкурса красоты «Мисс Магнитка». Девушка получила этот титул в сентябре, а теперь борется за звание лучшей с красавицами со всей страны.

«Принимаю поздравления! Я финалистка национального конкурса “Мисс Россия”», — написала Анастасия на своей странице в соцсети.

У девушек жесткий график: многочасовые тренировки в спортзале и на подиуме, фотосессии и подготовка к финальным испытаниям. Тем временем организатор объявил голосование за лучший национальный костюм. Фотографии участниц в костюмах, отсылающих к славянским, азиатским, кавказским культурам, традициям северных народов, опубликовали в официальном сообществе конкурса в соцсети.

Финальная церемония «Мисс Россия 2023» и вручение короны состоится 8 октября.