На кастинг телеканала «Пятница» снежинский кондитер принесла круглый глянцевый торт со съедобной фигуркой акулы, будто бы собранной из конструктора Lego. Десерт жюри оценило, Ренату Агзамову понравилось оформление, а также сочетание вкусов в торте — карамельный бисквит с копоте из зеленого яблока.
«Здесь сложно комментировать, потому что декор торта оригинальный, по начинке все сделано на профессиональном уровне, и вы лично достойны места в финале. Я говорю вам да, этот фартук ваш!» — заключил ведущий Ренат Агзамов.
В суперфинале Евгении предстояло приготовить всего за три часа торт в тропическом стиле с динозаврами. Кондитер признается, что на передаче ей впервые пришлось работать с мастикой — и эксперимент удался. Евгения представила торт на основе кокосового бисквита с муссом маракуйя, украшенный шоколадными яйцами и фигурками динозавров.
Сочетание кокоса и маракуйи понравилось не всем судьям, но члены жюри сошлись на том, что торт Евгении оформлен лучше всех из представленных.
«Скажу честно: по количеству кислоты сработала очень филигранно. Я не люблю кислые торты. Эта кислинка правильная, она освежает. А бисквит очень твердый. Если бы он был нежный, я прямо сейчас бы сказал, что ты стопроцентный победитель в этой серии», — прокомментировал Ренат Агзамов.
Этот торт Евгения приготовила за три часа
Евгения отметила, что съемки программы проходили три месяца назад. В эфир вышел выпуск с ее участием 17 мая.