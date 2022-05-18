Жительница Челябинской области прошла в финал шоу «Кондитер»

Участница покорила ведущего Рената Агзамова тортом с фигуркой акулы

31-летняя Евгения Морозова из Снежинска попала в финал шестого сезона шоу «Кондитер». Евгения уже много лет готовит торты на заказ, у нее небольшая кондитерская студия в закрытом городе.На кастинг телеканала «Пятница» снежинский кондитер принесла круглый глянцевый торт со съедобной фигуркой акулы, будто бы собранной из конструктора Lego. Десерт жюри оценило, Ренату Агзамову понравилось оформление, а также сочетание вкусов в торте — карамельный бисквит с копоте из зеленого яблока.

«Здесь сложно комментироват­ь, потому что декор торта оригинальный, по начинке все сдела­но на профессиональн­ом уровне, и вы лично достойны места в финале. Я говорю вам да, этот фартук ваш!» — заключил ведущий Ренат Агзамов.

В суперфинале Евгении предстояло приготовить всего за три часа торт в тропическом стиле с динозаврами. Кондитер признается, что на передаче ей впервые пришлось работать с мастикой — и эксперимент удался. Евгения предст­авила торт на основе кокосового бисквита с муссом маракуйя, украшенный шоколадными яйцами и фигурками динозавров.

Сочетание кокоса и маракуйи понравилось не всем судьям, но члены жюри сошлись на том, что торт Евгении оформлен лучше всех из представленных.

«Скажу честно: по количест­ву кислоты сработала очень филигранно. Я не люблю кислые тор­ты. Эта кислинка пра­вильная, она освежае­т. А бисквит очень твердый. Если бы он был нежный, я прямо сейчас бы сказал, что ты стопроцентный победитель в этой серии», — прокомментировал Ренат Агзамов.

Этот торт Евгения приготовила за три часа



Евгения отметила, что съемки программы проходили три месяца назад. В эфир вышел выпуск с ее участием 17 мая.