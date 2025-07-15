Жительница Челябинской области нашла секрет воздушного чак‑чака

Редкий прием из старинных рецептов делает известный татарский десерт нежнее

В Челябинской области нашли неожиданный способ улучшить традиционный татарский десерт чак-чак. Кондитер и основатель инклюзивной академии «Поверь в меня!» Мавлиха Бикбулатова, изучая старинные рецепты и советы опытных хозяек, обнаружила один редкий, но эффективный прием, о котором рассказала журналистам еткульской газеты «Искра».

Как выяснилось, если яйца предварительно подержать в морозильной камере не менее пяти суток, а затем разморозить и взбить добела, тесто становится более легким, пористым и воздушным.

Причем, чем дольше яйца находятся в морозилке, тем лучше. Главное — успеть их заранее разморозить, чтобы потом хорошо взбить, говорит хозяйка. В остальном рецепт классический: мука, яйца, немного сахара и соли, тесто обжаривается во фритюре, а затем заливается горячим медово-сахарным сиропом. Но именно вымороженные яйца стали тем самым элементом, который значительно улучшает текстуру и вкус.

Мавлиха пришла к этому открытию, изучая литературу и расспрашивая бабушек — хранительниц кулинарных традиций. Секрет оказался прост, но до сих пор почти забыт в современных кухнях. Теперь в ее студии «Татарушка» готовят чак-чак по-новому, а также экспериментируют с другими татарскими сладостями.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что на этнофестивале «ЗАМАН» в Озерске приготовили гигантский чак-чак весом почти 300 килограммов.

Автор: Ксения Максимовских