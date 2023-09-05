Жители Магнитогорска забрали собаку погибшего на пожаре хозяина

Горожане откликнулись на сообщение в ВК‑паблике «Черное и белое»

При пожаре в доме 44/1 на улице Грязнова в Магнитогорске погиб мужчина, и его пес хаски остался один. Растерянную собаку заметили соседи и разместили пост в популярном городском паблике «Черное и белое».

«Мужчина погиб, его питомец чудом спасся. Остался один, бегает в подъезде. Очень ласковый и легко идет на контакт. Может, кто возьмет в добрые руки или на передержку? Откликнитесь, кому небезразлично», — написала Алина Горбачева.

«Парень с девушкой с ним недолго пообщались, Грэй очень махал хвостиком. Парень взял Грэя на руки и понес в машину со словами: „Не переживайте, все будет хорошо“. Я попросила, чтобы они выслали фото, и вот первое было, как Грэй едет в машине»,

— рассказала Алина Горбачева.

Буквально через пару часов на пост откликнулись несколько человек, готовых забрать собаку. Как рассказала Алина Горбачева Первому областному информационному агентству, после публикации оперативно приехала девушка, готовая забрать Грэя (выяснили по ходу дела и кличку собаки), но тот куда-то убежал. Она обещала вернуться еще раз вечером, но приехала другая пара, у которых, по их словам, дома живет хаски и они знают, как с ним обращаться.«Этот пес по кличке Грэй в данный момент лежит у нас во дворе сытый и довольный!» — написал под постом новый хозяин собаки всем, кто волновался о ее судьбе.