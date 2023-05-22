Жители Магнитогорска сами восстановят вид исторического здания

Активисты хотят вернуть вазоны 1940‑х годов на парапеты

В 2019 году в Магнитогорске шли работы по восстановлению курдонера у исторического здания на Уральской, 36. После ремонта с отреставрированного фасада исчезли вазоны, которые стояли там с момента постройки дома. Местные активисты решили восстановить их своими силами.



Жители города несколько раз обращались в администрацию. Там отвечали, что установка вазонов на историческое место не планируется. Поэтому активисты собрали 100 тысяч рублей, наняли скульптора и сделали заливочную форму, чтобы восстановить архитектурные формы.

Инициативная группа сейчас ведет переговоры с администрацией Ленинского района Магнитогорска, управляющей компанией, управлениями капстроительства и архитектуры. Усложняет ситуацию то, что курдонер по факту бесхозный: он не находится на балансе ни у одной муниципальной организации.

Всего надо отлить 10 вазонов. Каждый стоит примерно 27 тысяч рублей. Активисты продолжают собирать деньги на восстановление исторического облика дома. Пожертвования на изготовление вазонов принимает региональная общественная организация «Многодетство» и ее руководитель Наталья Колкатаева.

Отметим, дом на Уральской, 36, — уникальное историческое здание. Оно появилось в городе в 1940-е, когда только начинали застраивать правый берег Урала. Дом и фасад проектировали ленинградские архитекторы. В курдонере дома установлена самая высокая арка в городе.