Жители Магнитогорска погрузились в атмосферу уличного театра

Горожане увидели пластические спектакли и перформансы российских артистов

Бесплатные представления под открытым небом показывали в Магнитогорске все выходные. Все потому, что к 95‑летию города подготовили сюрприз — театральное шествие и фестиваль «Art пикник». Фотографиями с праздника артистов поделились в администрации города.

Постановки шли на нескольких площадках Магнитогорска: у памятника «Тыл — фронту», на сцене у причала и за ТРК «Континент».





Выступали для магнитогорцев местная студия «Лети» и приглашенные гости из Самары (театр «Пластилиновый дождь»), Челябинска (дуэт NEBOLET) и Альметьевска (коллектив «Легкие крылья»).





Зрителей не смутили ни ветер, ни дождь. Можно сказать, что каждая постановка собирала настоящий аншлаг (хоть на выступления и не продавали билеты). Люди с зонтиками и дождевиками плотным кольцом окружали каждого из участников фестиваля.





В программе фестиваля были не только театральные постановки, но и перформансы и пантомима. Артисты театров «Пластилиновый дождь» и «Легкие крылья» даже выступили на ходулях — их не напугали ни скользкий асфальт, ни лужи, ни дождь.





Напомним, 29 июня День города в Магнитогорске отметили шумно и ярко: с флайборд-шоу, военным оркестром и певцом Shaman.