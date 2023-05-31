Жители Кременкуля сами установили контейнер для сбора пластиковых бутылок

Материалы купили на деньги со сданного вторсырья

Жители Кременкуля сами сколотили и установили у местного ДК контейнер для сбора ПЭТ-бутылок. Материалы купили на деньги со сданного в переработку вторсырья.



Деревянный контейнер доступен для всех жителей поселка в любое время, они активно сортируют мусор. У местного ДК уже во второй раз проходит акция «Разделяйка», волонтеры специально приезжают в поселок из Челябинска.

Жители проводят и собственные экологические акции. Например, 2 июня активисты устраивают мероприятие по очистке от мусора берега озера Большой Кременкуль.

Еще администрация поселка установит в Кременкуле пять желтых контейнеров для раздельного сбора отходов. Такие уже стоят во дворах Челябинска. Как их вывозят и что происходит с вторсырьем дальше — читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.