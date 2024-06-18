Жители Челябинской области смогут обсудить новинки литературы

Подростков будут знакомить с современными писателями

В Челябинске, Аше, Каслях и Миассе открыли летний лекторий, где можно будет обсудить книги современных авторов. Подростков и их родителей будут вовлекать в мир чтения, актуальных тем, поднятых в литературе, и новинок издательств.

Организует встречи фонд «Живая классика», ставший известным благодаря своим образовательным проектам и конкурсу молодых чтецов. На лекториях фонда южноуральцы смогут пообщаться с приглашенными спикерами, местными писателями и обсудить не только литературу, но и психологию.

«Мы всегда говорим, что классика будет жить вечно, но мы не должны забывать, что современная литература ничуть не хуже. Участники встреч познакомятся с творчеством популярных современных авторов и отправятся в увлекательное путешествие в мир современной литературы», — делится президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Встречи будут проходить каждую неделю в течение всего лета.