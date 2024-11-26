Жителей Казани знакомят с шедеврами златоустовских мастеров

В столице Татарстана работает выставка холодного украшенного оружия

В музее-заповеднике «Казанский кремль» открыта выставка «Блеск золота и стали. Шедевры мастеров Златоуста», на которой представлено 80 образцов украшенного холодного оружия и художественной гравюры на стали. Это творения не только современных оружейников, но и тех, кто создавал удивительные образцы еще в XIX веке, сообщает пресс-служба музея.

На выставке представлены экспонаты из фондов Исторического музея Южного Урала. Это сабля работы Ивана Бушуева 1824 года, меч маршала Советского Союза Андрея Гречко, сабля первой женщины-оружейника Нины Лохтачевой, топоры, клинки и многое другое.

Кстати, искусство гравюры на стали уральские умельцы подсмотрели у немецких ремесленников. И начали не только повторять, но и совершенствовать существующие методы и разрабатывать новые техники, развивая сюжеты. И теперь творения златоустовских мастеров известны не только в России, но и во всем мире.

«Процессы обмена и культурного взаимообогащения ярко представлены в вековой истории нашего государства — многонационального и мультиконфессионального по своей природе. Несмотря на непростую историю нашей страны в XX веке, традиция и школа златоустовской гравюры на стали сохранилась и продолжает жить», — отметил замдиректора Исторического музея Южного Урала по научно-исследовательской деятельности Дмитрий Чарыков.

По словам организаторов выставки, она пользуется большой популярностью у жителей и гостей Татарстана: и взрослые, и дети с интересом рассматривают шедевры, созданные руками златоустовских мастеров.

Работать выставка будет до 27 апреля 2025 года.