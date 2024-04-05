Жителей Челябинска приглашают посмотреть кино под открытым небом

Первое мероприятие — уже в эту субботу

Челябинский Сад Победы организует бесплатные показы семейных фильмов и мультиков. Расписанием на апрель поделилась администрация Тракторозаводского района.

Первый показ пройдет в эту субботу, 6 апреля. На свежем воздухе челябинцы смогут посмотреть мультфильм «Коты Эрмитажа» и документальную ленту о хоккейном клубе «Трактор» «Шаг до победы».

Цикл фильмов и концертов на открытом воздухе планируют проводить каждую субботу. В программу на апрель также вошли фантастический фильм «Эта веселая планета», мультфильм «Звероленд», концерт творческих коллективов «Мелодия Весны» и вечер танцев.

Все подробности — в соцсетях администрации Тракторозаводского района.